Bayram haftasında gözler YSK'da

TBMM, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 99’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir ziyareti ve Birinci Meclis’teki törenin ardından Meclis Tören Salonu’nda kutlamaları kabul edecek. Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Meclis’te grubu bulunan partilerin liderleri ile diğer partilerin temsilcileri özel günle ilgili konuşacaklar. Şentop akşam da resepsiyonda konuklarını ağırlayacak. Kutlamaların ardından Meclis’in bu hafta düşük yoğunlukta çalışması bekleniyor.

AK PARTİ KAMPA GİRİYOR

AK Parti, yeni dönem programını hafta sonu Kızılcahamam’da kamp çalışmasıyla başlatacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kampta öncelikle yerel seçim süreci ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacak ve gelecek döneme ilişkin adımlar planlanacak. Ulusal Egemenlik Haftası’nda tüm partilerin gözleri ise Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. YSK’nın, AK Parti’nin İstanbul seçimine ilişkin iptal başvurusunu bugün görüşmeye başlaması ve hafta içinde kararını açıklaması bekleniyor. YSK seçimi iptal ederse Meclis gündemi ve partilerin konumları buna göre şekillenecek. AK Parti’nin kamp gündemini de bu karar oluşturacak. İstanbul seçimi iptal edilirse özellikle CHP ve İYİ Parti’nin yeni bir değerlendirme sürecine gireceği kulislerde ifade ediliyor. Millet ittifakını oluşturan iki parti, yenilenmesi halinde İstanbul seçimlerine katılma tercihi ile olası bir ‘sinei millet’ (Meclis’ten çekilme) konularını tartışacak. ‘Meclis’ten çekilme’ tavrı, ‘halka dönen’ partiler açısından İstanbul’da seçim yerine 2023’te yapılması gereken genel seçimin öne alınması talebini gündeme getirebilecek.

YASAMA GÜNDEMİ

Meclis’in yeni dönem gündemi de YSK kararına göre oluşturulacak. İstanbul seçiminin yenilenmesi halinde gelecek ay Meclis’e sadece birkaç toplumsal düzenlemenin getirilmesi bekleniyor. Bu durumda, kamuda bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilmesi ve yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeler hızla gündeme alınabilecek. Kısa sürede yasalaştırılacak bu düzenlemelerin ardından milletvekillerinin İstanbul seçimine ağırlık vermesi amacıyla Meclis mayıs ayında kısa bir süre daha çalışmasına ara verebilecek. Seçim iptal edilmezse daha kapsamlı olan personel rejimi, meyve-sebze piyasasına ilişkin Hal Yasası ve Yeni Ekonomik Program kapsamındaki bazı ekonomik önlemlerin öncelikli gündem yapılması bekleniyor. Bunların arasında ceza infaz sistemine ilişkin yargı paketi de bulunuyor. Bu kapsamda paraya çevrilen adli para cezalarının yeniden düzenleneceği belirtildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

Yeni dönemde Meclis’in önemli bir çalışma alanını da araştırma komisyonları oluşturuyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarınca Meclis Başkanlığı’na sunulan, Giresun’un Eynesil ilçesinde 7 yaşındaki Rabia Naz’ın kuşkulu ölümüne ilişkin araştırma önergesi gelecek günlerde gündeme alınacak.

Meclis ayrıca geçtiğimiz aylarda kabul ettiği 5 araştırma konusunu da çalışmaya başlayacak. Bunlar bilişim teknolojileri bağımlılığı, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, Down Sendromu, otizm gibi gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti, ALS, SMA, DMD, MS gibi nadir hastalıklar ve hayvanların haklarının korunması konularından oluşuyor.