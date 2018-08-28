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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Aziz ÖZEN-Cengiz ÇOBAN/DHA
28.08.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi

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Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi

Pendik’te bayramın ilk gününde parkta oynayan çocuklar önce “Gürültü yapmayın, başka yerde oynayın” diye bir bağırış duydu. Oyuna devam eden çocuklar bir anda sitede yankılanan tabanca sesiyle irkildi. Korku içinde kaçışan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur acıyan sırtına dokunduğunda eline kan bulaştı. Kimin ateş ettiği ise bilinmiyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Pen Park sitesinde yaşanan olayda kızını kan içinde gören anne Serenay Demircan, küçük kızını komşularıyla birlikte Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Çekilen röntgende bir cismin sırtından girip kemiği delerek küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, iç kanama olabilir diye 12 saat müşahede altında tutuldu. Hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşılan Hira Nur, sırtındaki cisimin daha sonra çıkarılacağı belirtilerek taburcu edildi.

Olayın ardından görgü tanığı çocukların ifadeleri üzerine yandaki binda oturan B.B. gözaltına alındı. Askerden yeni geldiği bildirilen B.B. götürüldüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde o saatte evinde uyuduğunu söyledi. B.B., küçük kızın hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, küçük kızın sırtına saplanan cismin yorgun mermi olabileceğini açıkladı.

Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi

‘ELİMİ SIRTIMA ATTĞIMDA KAN GELDİ’

7 yaşındaki Hira Nur Demircan, “Biz arkadaşlarımızla parkta oyun oynuyorduk. Ben arkadaşlarımla paten sürüp kaydırakta oynuyorduk. Sonra yan binadan cama çıkan bir kişi, ‘Aşağıya inin, aşağıda yer var. Orada niye oynamıyorsunuz’ dedi. Biz de bunun üzerine aşağıya inmek için hareket ettiğimiz sırada çat diye bir ses geldi ve sırtımda bir acı hissettim. Elimi sırtıma attığımda elime kan geldi. Hemen annemin yanına gittim. Annem sırtıma bakınca kocaman bir delik gördü. Daha sonra komşumuz ile birlikte beni hastaneye götürdü ve hastanede yattım” dedi.

Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi

ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRENLER VAR’

Baba Hasan Demircan şunları söyledi: “Çocuklar fazla gürültü yapıyor diye bizim sitemizin yan tarafında bulunan binada oturan bir kişi, önce camdan bağırıp küfür etmiş ve ‘Öbür tarafa gidin orada boşluk var, orada oynayın’ demiş. Birkaç dakika sonra cama çıkıp çocuklara doğru ateş etmiş. Ateş ettiğini görenler var. Sadece o camda hareket olduğunu gösteren kamera kayıtları var. Çocuğun sırtında mermi var ama bu şahıs şu an elinin kolunu sallayarak geziyor. Evinde arama bile yapılmamış. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmış. Ölmesi lazımmış veya komaya girmesi lazımmış tutuklanması için” dedi.

Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi

AYNI KİŞİ DAHA ÖNCE DE ÇOCUKLARA KIZMIŞ: BU KADAR GÖZÜNÜN DÖNDÜĞÜNÜ TAHMİN EDEMEDİK

Anne Serenay Demircan, “Bayramın ilk günü bir silah sesi duydum. Hatta çocuğumu bağırma sesini de duydum. Arkadaşları çocuğumu yukarı getirdiklerinde baktım sırtı kanlar içerisinde ve elbisesi falan delinmişti. Bir kişinin camdan ateş ettiğini söylediler. Çocuklar ses yapıyor diye ateş etmiş. Daha önce de zaten çocuklara kızdığına dair şeyler duyuyorduk ama bu kadar gözünün döndüğünü açıkçası biz de tahmin etmedik. Olayı gören çocuklar, bu kişinin nişan alarak ateş ettiğini söylediler. Bizi hem kızımın vurulması hem de o şahsın dışarıda dolaşması çok üzdü” dedi.

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