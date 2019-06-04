Bayram geleneği bayram mesajları bu yıl da unutulmadı – En güzel bayram mesajları
Bayram günlerinin geleneği haline gelen bayram mesajları, 2019 Ramazan Bayramı’nda da unutulmadı. Ramazan Bayramı’nı sevdiklerinden uzakta geçiren veya sosyal medyada takipçilerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bayram mesajlarını inceliyor. İşte, ister metin isterseniz de görsel olarak paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajları…
Ramazan Bayramı, şeker tadında mesajlarla güzel. Sabahın erken saatlerinde bayram namazına giden, ardından kabir ve aile ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlar, gün içerisinde bayram mesajlarını araştırıyor. Henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için uzunlu-kısalı bayram mesajlarını derledik.
BAYRAM MESAJLARI
Bugün bayram, bugün sarılma ve kucaklaşma günü. İster özgür, ister mapus; İster yanında, ister uzakta; ister büyük, ister küçük tüm iyi yürekli insanlara mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram diliyorum. Birbirinizi sevin, çünkü sevmek en kolay...
Güzellik, birlik ve beraberlik dolu; her zaman bir öncekinden daha mutlu ve huzurlu, şeker tadında bir bayram olması dileklerimizle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.
Bayram sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadar bayramdır...#iyibayramlar
Bayram sabahındaki çocuklar kadar mutlu geçsin bayramımız.
Sevdiklerimizle mutlu ve huzurlu günler geçirmek dileğiyle. Tebessümler yüzünüzden eksik olmasın.. İyi bayramlar..
Kim bilebilir ki bu bayram atan bir kalbin bir sonraki bayramda da atacağını?Tüm sevdiklerinize doya doya sarıldığınız bir bayram olsun..
Samimiyetsiz toplu bayram mesajlarından uzak; sevdiklerinizle huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
Uzakların, yakın olduğu sevginin çokça hissedildiği, çocukların gözlerinin içinin güldüğü, ailelerin kucaklaştığı, sofraların sandalyelerin yetmeyeceği kadar kalabalık olduğu çok güzel bir bayram dilerim...
Ramazanın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
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