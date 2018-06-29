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    Bayram bitti, dönüşler başladı

    İHA
    29.06.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerden 7 bini Türkiye'ye döndü.

    Ramazan Bayramı için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Suriye’nin çeşitli kentlerine giren Suriyeliler, dönüş için Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor.

    Suriyeliler, Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor. Bugün itibariyle 7 bin Suriyelinin Türkiye’ye dönüş yaptığı Suriyelilerin gelişlerinin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

     

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    Etiketler: Bayram , son dakika , haberler
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