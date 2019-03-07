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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.03.2019 - 01:34, Son Güncelleme:

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

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Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının test uçuşlarına başlanacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

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