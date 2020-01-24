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ANKARA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Baykal’a domuz gribi teşhisi

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Baykal’a domuz gribi teşhisi

ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Domuz gribi teşhisi konulan Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, üç gün tedavi göreceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Baykal’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Baykal’ı hastanede ziyaret etti. 16 Ekim 2017’de beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye kaldırılan Baykal, 16 aylık tedavinin ardından Meclis’e gelerek yemin etmişti.

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