Baykal’a domuz gribi teşhisi

Domuz gribi teşhisi konulan Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, üç gün tedavi göreceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Baykal’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Baykal’ı hastanede ziyaret etti. 16 Ekim 2017’de beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye kaldırılan Baykal, 16 aylık tedavinin ardından Meclis’e gelerek yemin etmişti.