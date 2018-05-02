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    'Baykal tekrar aday olacak mı?' sorusu yanıtını buldu

    Salim UZUN/ANTALYA
    02.05.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

     CHP'nin eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey’in Deniz Bey’e 1’inci sırayı teklif etti. Aslında burada ikna edilecek kişi Olcay Hanım’dı. O da bugün ikna oldu. Şu an adaylık için evrakları hazırlıyoruz" dedi.

    Baykal tekrar aday olacak mı sorusu yanıtını bulduEski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, 24 Haziran seçimleri için memleketi Antalya’dan aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam saatlerinde Deniz Baykal’ı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettiği öğrenilirken, ziyaretin ana gündemini Baykal’ın milletvekili adayı olup olmayacağı konusu oluşturdu.

    OLCAY BAYKAL İKNA EDİLDİ

    Kılıçdaroğlu’nun, “Sizi Antalya aday listesinin başına (1’inci sıra) yazmak istiyoruz” dediği öğrenilirken, Baykal ailesine yakın kaynaklar teklifi doğruladı. Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın teklife mesafeli yaklaştığı fakat daha sonra ikna edildiği vurgulandı.

    EVRAKLAR HAZIRLANIYOR

    Deniz Baykal’a uzun süre siyaset yapan, tedavi sürecini de yakından takip eden CHP'nin eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey’in Deniz Bey’e 1’inci sırayı teklif etti. Aslında burada ikna edilecek kişi Olcay Hanım’dı. O da bugün ikna oldu. Şu an adaylık için evrakları hazırlıyoruz. Son bilgi bu” dedi.

    SAĞLIK DURUM ÇOK İYİ

    Deniz Baykal’ın son derece dinç olduğunu kaydeden Kaptan, “Deniz Bey siyasetten hiç kopmadı. Ben Baykal ailesi ile sürekli beraberim. Tedavi sürecini de yakından takip ediyorum. Kemal Bey doğru olanı yaptı. Deniz Bey’in Türk siyasetine katacağı çok şey var” diye konuştu.

    Etiketler: gündem
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