Baykal: Sonuçları ilanda sıkıntı olmadığını kanıtlamalıyız
ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikasının inandırıcı bir şekilde ortaya konulması gerektiğini belirterek, “Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü görüyorum” dedi.
Baykal, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Gözden kaçırılmaması gereken şudur; bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye’de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir.
Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir.”
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