Bayındır Çiçek Festivali ne zaman?
Nisan ayının ilerlemesi ile beraber Bayındır Çiçek Festivali'nin kutlanmasına da kısa zaman kaldı. Festival İzmir Bayındır Belediyesi tarafından bu sene 22. kez kutlanacak. Festival bu yılda birçok katılımcı ile beraber kortej yürüyüşleri ile renkli karelere sahne olacak. Bununla beraber özellikle intenet kullanıcıları, 'Bayındır Çiçek Festivali ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bayındır Çiçek Festivali ne zaman?
Bayındır Çiçek Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile bu sene 22. kez kutlanacak. Renkli görüntülere sahne olacak festival yine yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görecek. Peki, Bayındır Çiçek Festivali ne zaman? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...
BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ NE ZAMAN?
Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, 3-5 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. Ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmak için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bayındırlı çiçek üreticileri ise festivalde ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor.
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