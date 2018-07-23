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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
23.07.2018 - 06:35, Son Güncelleme:

Bayılan hastaya müdahale etmeye gitti! Dayak yedi

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Bayılan hastaya müdahale etmeye gitti! Dayak yedi

Ankara Öveçler'de 112 sorumlusu doktora bir vakaya müdahalesi sırasında saldırıda bulunuldu. Doktorun kafa travması geçirdiği bildirildi.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Acil ekibi sorumlusu olarak görev yapan Doktor Yusuf Bal, bir vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu ileri sürülen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Dr. Yusuf Bal, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili olarak, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz 6220 Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal 22.07.2018 saat: 17:45’de vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatılmış ve Dr. Yusuf Bal Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilmiştir. Kafa travması olan Dr. Yusuf Bal ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Yaşanan bu menfur saldırının ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz, sağlık çalışanımıza yönelik darp olayıyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Ayrıca konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takip altına alınmıştır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışlar bizi derinden üzmüştür. Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz. Dr. Yusuf Bal’a yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında Üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz."

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