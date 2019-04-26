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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bayburt'taki darbe girişimi davasında karar

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Bayburt'taki darbe girişimi davasında karar

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılandığı davada, eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de aralarında yer aldığı 6 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 31 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının çarşamba ve perşembe günü alınmasının ardından karar, sanıkların yüzüne okundu.

Tutuklu sanıklardan eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden, Altan Demirbaş, Cem Erkut Döner, Cihat Aksu ve Önder Taş ile tutuksuz yargılanan Melek Karabay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, hapis cezasına çarptırılan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Melek Karabay'ın da hükmen tutuklanması karara bağlandı.

Diğer tutuklu sanıklar Serdar Teke, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Selahattin Karabay ve Mehmet Yaşar Arıkan ile tutuksuz yargılananların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu yönünden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 30/4 maddesi gereğince haklarında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, kararla birlikte tutukluların tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca sanıklar Serdar Teke ile Mehmet Gümüş'ün FETÖ üyeliğinden de TCK'nin 314/2 maddesi gereğince 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. 

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