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    Bayburt'ta bulunan yaralı kara akbaba tedavi edilecek 

    BAYBURT (AA)
    05.06.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    Bayburt'ta köylüler tarafından yaralı bulunan kara akbaba tedavi için Kars'a gönderildi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Kemertaş köyünde yaralı kara akbaba bulan vatandaşların kendilerine ulaştığını belirtti. 

    Bunun üzerine ekiplerin Kemertaş köyüne ulaşarak yaralı kara akbabayı aldıklarını ifade eden Katırcı, kuruma getirilen yaralı kara akbabaya ilaç tedavisinde bulunulduğunu söyledi. 

    Katırcı, akbabanın beslenmesini de sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

    "Akbabanın yarası ciddi boyutta olduğu için Bayburt'ta tedavisinin mümkün olmadığı kanısına vardık. Onun için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderilmek üzere Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik."

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