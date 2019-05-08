Bayburt iftar saatleri 2019 | Bayburt'ta iftara ne kadar kaldı?
Bayburt iftar saatleri, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Bayburtlular, ramazanın üçüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Bayburt'ta iftara ne kadar kaldı? Bayburt'ta iftar saat kaçta?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok Bayburtlu vatandaş, Bayburt iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar Bayburt'ta iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 Bayburt ramazan imsakiyesi ve 8 Mayıs Bayburt iftar saati...
Ramazanın üçüncü gününü Bayburt'ta idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 8 Mayıs Çarşamba yani bugün Bayburt'ta iftar, 19:27'da yapılacak. Aşağıdaki tablodan Bayburt'a ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
Bayburt İftar Teravih
|3
|08 Mayıs
|19:27
|21:00
|4
|09 Mayıs
|19:28
|21:02
|5
|10 Mayıs
|19:29
|21:03
|6
|11 Mayıs
|19:30
|21:05
|7
|12 Mayıs
|19:31
|21:06
|8
|13 Mayıs
|19:32
|21:08
|9
|14 Mayıs
|19:33
|21:09
|10
|15 Mayıs
|19:34
|21:11
|11
|16 Mayıs
|19:35
|21:12
|12
|17 Mayıs
|19:36
|21:13
|13
|18 Mayıs
|19:37
|21:15
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