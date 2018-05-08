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    Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 20:38 | Son Güncelleme:

    Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk sahurun saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Bayburt, Erzincan ve Erzurum'daki sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak?


    Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    BAYBURT, ERZİNCAN VE ERZURUM'DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

    BAYBURT RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1104:5612:2116:1519:3521:12
    17 Mayıs Perşembe03:1004:5512:2216:1519:3621:14
    18 Mayıs Cuma03:0804:5412:2216:1519:3721:15
    19 Mayıs  Cumartesi03:0704:5312:2216:1619:3821:17
    20 Mayıs Pazar03:0604:5212:2216:1619:3921:18
    21 Mayıs Pazartesi03:0404:5112:2216:1619:4021:19
    22 Mayıs Salı03:0304:5112:2216:1619:4121:21
    23 Mayıs Çarşamba03:0204:5012:2216:1719:4221:22
    24 Mayıs Perşembe03:0004:4912:2216:1719:4321:23
    25 Mayıs Cuma02:5904:4912:2216:1719:4321:25
    26 Mayıs Cumartesi02:5804:4812:2216:1719:4421:26
    27 Mayıs Pazar02:5704:4712:2216:1819:4521:27
    28 Mayıs Pazartesi02:5604:4712:2216:1819:4621:29
    29 Mayıs Salı02:5504:4612:2216:1819:4721:30
    30 Mayıs Çarşamba02:5404:4612:2316:1819:4821:31
    31 Mayıs Perşembe02:5304:4512:2316:1919:4821:32
    1 Haziran Cuma02:5204:4512:2316:1919:4921:33
    2 Haziran Cumartesi02:5104:4412:2316:1919:5021:34
    3 Haziran Pazar02:5104:4412:2316:2019:5021:35
    4 Haziran Pazartesi02:5004:4412:2316:2019:5121:36
    5 Haziran Salı02:4904:4312:2416:2019:5221:37
    6 Haziran Çarşamba02:4804:4312:2416:2019:5221:38
    7 Haziran Perşembe02:4804:4312:2416:2119:5321:39
    8 Haziran Cuma02:4704:4312:2416:2119:5421:40
    9 Haziran Cumartesi02:4704:4212:2416:2119:5421:41
    10 Haziran Pazar02:4604:4212:2416:2119:5521:42
    11 Haziran Pazartesi02:4604:4212:2516:2219:5521:43
    12 Haziran  Salı02:4604:4212:2516:2219:5621:43
    13 Haziran Çarşamba02:4504:4212:2516:2219:5621:44
    14 Haziran Perşembe02:4504:4212:2516:2219:5721:45


    ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1705:0012:2416:1719:3721:13
    17 Mayıs Perşembe03:1504:5912:2416:1719:3821:14
    18 Mayıs Cuma03:1404:5812:2416:1719:3921:15
    19 Mayıs Cumartesi03:1304:5712:2516:1819:4021:17
    20 Mayıs Pazar03:1104:5712:2516:1819:4121:18
    21 Mayıs Pazartesi03:1004:5612:2516:1819:4121:19
    22 Mayıs Salı03:0904:5512:2516:1819:4221:21
    23 Mayıs Çarşamba03:0804:5412:2516:1919:4321:22
    24 Mayıs Perşembe03:0704:5412:2516:1919:4421:23
    25 Mayıs Cuma03:0504:5312:2516:1919:4521:25
    26 Mayıs Cumartesi03:0404:5212:2516:1919:4621:26
    27 Mayıs Pazar03:0304:5212:2516:2019:4721:27
    28 Mayıs Pazartesi03:0204:5112:2516:2019:4721:28
    29 Mayıs Salı03:0104:5112:2516:2019:4821:30
    30 Mayıs Çarşamba03:0004:5012:2616:2019:4921:31
    31 Mayıs Perşembe02:5904:5012:2616:2119:5021:32
    1 Haziran Cuma02:5904:4912:2616:2119:5021:33
    2 Haziran Cumartesi02:5804:4912:2616:2119:5121:34
    3 Haziran Pazar02:5704:4812:2616:2119:5221:35
    4 Haziran Pazartesi02:5604:4812:2616:2219:5221:36
    5 Haziran Salı02:5604:4812:2616:2219:5321:37
    6 Haziran Çarşamba02:5504:4812:2716:2219:5421:38
    7 Haziran Perşembe02:5404:4712:2716:2219:5421:39
    8 Haziran Cuma02:5404:4712:2716:2319:5521:40
    9 Haziran Cumartesi02:5304:4712:2716:2319:5621:41
    10 Haziran Pazar02:5304:4712:2716:2319:5621:41
    11 Haziran Pazartesi02:5304:4712:2816:2419:5721:42
    12 Haziran Salı02:5204:4712:2816:2419:5721:43
    13 Haziran Çarşamba02:5204:4612:2816:2419:5821:43
    14 Haziran 2018 Perşembe02:5204:4612:2816:2419:5821:44


    ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ

    16 Mayıs Çarşamba03:0904:5212:1716:1019:3021:06
    17 Mayıs Perşembe03:0704:5212:1716:1019:3121:08
    18 Mayıs Cuma03:0604:5112:1716:1019:3221:09
    19 Mayıs Cumartesi03:0504:5012:1716:1119:3321:11
    20 Mayıs Pazar03:0304:4912:1716:1119:3421:12
    21 Mayıs  Pazartesi03:0204:4812:1816:1119:3521:13
    22 Mayıs Salı03:0104:4712:1816:1119:3621:15
    23 Mayıs Çarşamba03:0004:4712:1816:1219:3721:16
    24 Mayıs Perşembe02:5804:4612:1816:1219:3721:17
    25 Mayıs Cuma02:5704:4512:1816:1219:3821:18
    26 Mayıs Cumartesi02:5604:4512:1816:1319:3921:20
    27 Mayıs Pazar02:5504:4412:1816:1319:4021:21
    28 Mayıs Pazartesi02:5404:4412:1816:1319:4121:22
    29 Mayıs Salı02:5304:4312:1816:1319:4221:23
    30 Mayıs Çarşamba02:5204:4312:1816:1419:4221:25
    31 Mayıs Perşembe02:5104:4212:1916:1419:4321:26
    1 Haziran Cuma02:5004:4212:1916:1419:4421:27
    2 Haziran Cumartesi02:5004:4112:1916:1419:4421:28
    3 Haziran Pazar02:4904:4112:1916:1519:4521:29
    4 Haziran Pazartesi02:4804:4112:1916:1519:4621:30
    5 Haziran Salı02:4704:4012:1916:1519:4721:31
    6 Haziran Çarşamba02:4704:4012:2016:1519:4721:32
    7 Haziran Perşembe02:4604:4012:2016:1619:4821:33
    8 Haziran Cuma02:4604:3912:2016:1619:4821:34
    9 Haziran Cumartesi02:4504:3912:2016:1619:4921:34
    10 Haziran Pazar02:4504:3912:2016:1619:4921:35
    11 Haziran Pazartesi02:4404:3912:2116:1719:5021:36
    12 Haziran Salı02:4404:3912:2116:1719:5121:37
    13 Haziran  Çarşamba02:4404:3912:2116:1719:5121:37
    14 Haziran Perşembe02:4404:3912:2116:1819:5121:38
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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