Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri



Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

BAYBURT, ERZİNCAN VE ERZURUM'DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

BAYBURT RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:11 04:56 12:21 16:15 19:35 21:12 17 Mayıs Perşembe 03:10 04:55 12:22 16:15 19:36 21:14 18 Mayıs Cuma 03:08 04:54 12:22 16:15 19:37 21:15 19 Mayıs Cumartesi 03:07 04:53 12:22 16:16 19:38 21:17 20 Mayıs Pazar 03:06 04:52 12:22 16:16 19:39 21:18 21 Mayıs Pazartesi 03:04 04:51 12:22 16:16 19:40 21:19 22 Mayıs Salı 03:03 04:51 12:22 16:16 19:41 21:21 23 Mayıs Çarşamba 03:02 04:50 12:22 16:17 19:42 21:22 24 Mayıs Perşembe 03:00 04:49 12:22 16:17 19:43 21:23 25 Mayıs Cuma 02:59 04:49 12:22 16:17 19:43 21:25 26 Mayıs Cumartesi 02:58 04:48 12:22 16:17 19:44 21:26 27 Mayıs Pazar 02:57 04:47 12:22 16:18 19:45 21:27 28 Mayıs Pazartesi 02:56 04:47 12:22 16:18 19:46 21:29 29 Mayıs Salı 02:55 04:46 12:22 16:18 19:47 21:30 30 Mayıs Çarşamba 02:54 04:46 12:23 16:18 19:48 21:31 31 Mayıs Perşembe 02:53 04:45 12:23 16:19 19:48 21:32 1 Haziran Cuma 02:52 04:45 12:23 16:19 19:49 21:33 2 Haziran Cumartesi 02:51 04:44 12:23 16:19 19:50 21:34 3 Haziran Pazar 02:51 04:44 12:23 16:20 19:50 21:35 4 Haziran Pazartesi 02:50 04:44 12:23 16:20 19:51 21:36 5 Haziran Salı 02:49 04:43 12:24 16:20 19:52 21:37 6 Haziran Çarşamba 02:48 04:43 12:24 16:20 19:52 21:38 7 Haziran Perşembe 02:48 04:43 12:24 16:21 19:53 21:39 8 Haziran Cuma 02:47 04:43 12:24 16:21 19:54 21:40 9 Haziran Cumartesi 02:47 04:42 12:24 16:21 19:54 21:41 10 Haziran Pazar 02:46 04:42 12:24 16:21 19:55 21:42 11 Haziran Pazartesi 02:46 04:42 12:25 16:22 19:55 21:43 12 Haziran Salı 02:46 04:42 12:25 16:22 19:56 21:43 13 Haziran Çarşamba 02:45 04:42 12:25 16:22 19:56 21:44 14 Haziran Perşembe 02:45 04:42 12:25 16:22 19:57 21:45



ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ





Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:17 05:00 12:24 16:17 19:37 21:13 17 Mayıs Perşembe 03:15 04:59 12:24 16:17 19:38 21:14 18 Mayıs Cuma 03:14 04:58 12:24 16:17 19:39 21:15 19 Mayıs Cumartesi 03:13 04:57 12:25 16:18 19:40 21:17 20 Mayıs Pazar 03:11 04:57 12:25 16:18 19:41 21:18 21 Mayıs Pazartesi 03:10 04:56 12:25 16:18 19:41 21:19 22 Mayıs Salı 03:09 04:55 12:25 16:18 19:42 21:21 23 Mayıs Çarşamba 03:08 04:54 12:25 16:19 19:43 21:22 24 Mayıs Perşembe 03:07 04:54 12:25 16:19 19:44 21:23 25 Mayıs Cuma 03:05 04:53 12:25 16:19 19:45 21:25 26 Mayıs Cumartesi 03:04 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26 27 Mayıs Pazar 03:03 04:52 12:25 16:20 19:47 21:27 28 Mayıs Pazartesi 03:02 04:51 12:25 16:20 19:47 21:28 29 Mayıs Salı 03:01 04:51 12:25 16:20 19:48 21:30 30 Mayıs Çarşamba 03:00 04:50 12:26 16:20 19:49 21:31 31 Mayıs Perşembe 02:59 04:50 12:26 16:21 19:50 21:32 1 Haziran Cuma 02:59 04:49 12:26 16:21 19:50 21:33 2 Haziran Cumartesi 02:58 04:49 12:26 16:21 19:51 21:34 3 Haziran Pazar 02:57 04:48 12:26 16:21 19:52 21:35 4 Haziran Pazartesi 02:56 04:48 12:26 16:22 19:52 21:36 5 Haziran Salı 02:56 04:48 12:26 16:22 19:53 21:37 6 Haziran Çarşamba 02:55 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38 7 Haziran Perşembe 02:54 04:47 12:27 16:22 19:54 21:39 8 Haziran Cuma 02:54 04:47 12:27 16:23 19:55 21:40 9 Haziran Cumartesi 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 10 Haziran Pazar 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 11 Haziran Pazartesi 02:53 04:47 12:28 16:24 19:57 21:42 12 Haziran Salı 02:52 04:47 12:28 16:24 19:57 21:43 13 Haziran Çarşamba 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:43 14 Haziran 2018 Perşembe 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:44



ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ