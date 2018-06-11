'Bay Muharrem istifa edecek misin?'

“ÜLKEMİZİ ve Denizli’yi bugünlere getirmek için çok emek verdik, çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi teröristlerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Muharrem’den, Bay Kılıçdaroğlu’ndan terörle mücadele konusunda bir söz duydunuz mu? 53 evladımızın şehit edilmesine yol açan zatı Edirne’de cezaevinde ziyaret ediyor. Bu Bay Muharrem hangi yüzle benim karşıma çıkıyor? Üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar.



DAHA ÇIRAK BİLE DEĞİL

Onlar kendi içlerinde ne diyor? Birbirlerine ne söylüyorlar? Yenildin de yenildin. Şimdi Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Allah’ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin genel başkanın bile ha keza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığında atlattık. Şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyoruz. Davos’ta ‘One minute!’ dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletler’de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedik. Onlara öğrettik. Soruyorum, bakkal dükkânınız var, çırağa teslim eder misin?



BİR KÜÇÜK KILIÇDAROĞLU

Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. Aslında o yakasından partisinin rozetini çıkarmadı. Partisi onu başından savmak için sahaya sürdü. CHP’nin faşizmi bunların içine işlemiş. Adı halk olan ama tüm tarihi halk düşmanlığıyla dolu olan partiden zaten başka türlüsü de çıkmazdı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu sefer ‘Gel bakalım Muharrem’... Bir ayda gördük ki Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Ama ikisini toplasan bir başkan etmiyor.



Malatya’da Türkiye Esnaf Sanatkârlar Odası’nın iftarı var. Malatya’nın protokolü olarak İsmail Metin Temel Paşa da orada. Konuşmanın bir yerinde alkışladı. ‘Nasıl alkışlarsın’ diyor. Sen kimsin ya? Ben Anayasa’nın amir hükmü gereğinde Silahlı Kuvvetler’in başkomutanıyım. Başkomutanını dinlemeye geliyor. Ama alışacaksın bunlara.



MESELE İSTİKLAL MESELESİ

Bunlar 15 milletvekillerini bir başka partiye göndermedi mi? Neymiş efendim filanca partinin barajı geçmesi lazımmış, fişmanca partinin daha fazla oy alması lazımmış. Bu millet size ana muhalefet görevini sağa sola milletvekillerinizi gönderin diye mi verdi? CHP bu tavrı ile demokrasiye ihanet etmiştir. Tüm milletime sesleniyorum, oylarınıza sahip çıkın. 24 Haziran’da mesele Türkiye’nin istikbali ve istiklali meselesidir. Miting meydanlarına bir bakın. Bir yıkım bir de inşa ekibi var. 24 Haziran’da sandıkları boş bırakmayalım. Sakın ola tatile gidip sandığı ihmal etmeyin. Okullar kapandı deyip rehavete kapılmayın.



BU BİLE ONA FAZLA

(Demirtaş’ın serbest bırakılması istekleri) Tutturmuşlar, ‘çıksın aday’. Ne demek ya? Buyurun, konuşmasını yapacak. Partisi de propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Çünkü, aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Şuanda tutuklu mu bu adam? Tutuklu. Bitti.”



HANGİ DELİLİN VAR TERBİYESİZ

Kadıköy’de hırsız Erdoğan diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Hangi delilin var terbiyesiz! Man Adaları davasında yargı sizi 179 bin TL’ye mahkûm etti. 24 Haziran’da benim milletim inşallah sizi sandığa gömecek. Millet kıraathanelerini bu adam öğrenmemiş. Bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanenin ne olduğundan haberi yok. Eskiden bu kıraathanelerde iskambil oynarlardı, kumar oynarlardı. Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur; okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar olacak, internet olacak Bay Muharrem. Kek ve çay olacak. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşlarını sallamayacaklar. Yaparsa AK Parti yapar.