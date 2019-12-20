Bauhaus çalışma saatleri – Bauhaus kaçta kapanıyor/açılıyor?

Bauhaus, ilk olarak Almanya’da kurulan ve ev, bahçe, mobilya, atölye malzemesi şeklinde ürünler satan bir mağazadır. Mağaza zinciri şeklinde Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren Bauhaus, İsviçre merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünyanın önde gelen mağaza zincirleri arasında yerini alan Bauhaus, şuan için tüm dünyada 190 mağazaya sahiptir. Bauhaus mağazası içerisinde genellikle el aletleri ile hırdavat ürünleri oldukça fazladır. Bununla beraber uygun fiyat seçenekleri sunan Bauhaus, dekorasyon, bahçe ürünleri ve ev gereçleri gibi ürünlere de mağazalarında yer vermektedir.

Bauhaus Çalışma Saatleri

Bauhaus mağazalarının her biri Türkiye’de yanı çalışma saatlerine sahiptir. Mağazalar hafta içi her gün saat 10:00 ile 22:00’a kadar çalışmaktadır. Genellikle alışveriş merkezleri içerisinde bulunan mağazalar da bu çalışma saatlerini kullanmaktadır.

Haftanın her günü kesintisiz olarak çalışan mağaza zincirinde hafta sonu saat uygulaması yoktur. Yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi gibi aynı çalışma saatleri ile müşterilere hizmet verilmektedir. Ayrıca Bauhaus mağazalarında öğle tatili gibi uygulamalar da bulunmamaktadır. Sabah saat 10:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında mağazalardan dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Bauhaus Bayramlarda Çalışma Saatleri

Bauhaus mağazalarında çalışma saatleri ve tatiller sadece bayramlarda değişir. Mağazanın mesai yönetmeliğinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar tatil olmaktadır.

Fakat bu bayramların yalnızca ilk günü mağazalar kapalıdır. Diğer günlerinde mağazalar açılır. Genellikle bayramın ikinci günü saat 12:00 ile 20:00 arası mağazalarda müşterilere hizmet verir. Bayramın üçüncü günlerinde ise standart çalışma saatlerine dönüş yapılır.

Bauhaus mağazaları resmi bayramlarda tatil edilmez. Yani 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda Bauhaus mağaza zincirinden istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Bu günlerde normal çalışma saatleri içerisinde mağazalar hizmet vermektedir.