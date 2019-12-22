Batur isminin anlamı nedir? Batur ne demek?

Türkiye'de erkek ismi olan Batur'un anlamı özellikle bebek bekleyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Anadolu Türkçesi'nde kullanılan Batur, yiğit anlamına gelmektedir. İşte, Batur ismi ile ilgili ayrıntılar.

BATUR NE DEMEK? BATUR NE ANLAMA GELİR?

Batur ismi kahraman, yiğit, cesur, bahadır anlamlarına gelmektedir. Kökeni Türkçe olan Batur, cengaver, dilaver anlamlarını da taşımaktadır.