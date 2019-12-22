Batur isminin anlamı nedir? Batur ne demek?
Erkek bebek bekleyen anne ve babalar, çocuklarına anlamlı bir isim vermek adına Batur adının ne demek olduğunu merak ediyor. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) isim olarak geçen Batur birden fazla anlam barındırarak "kahraman" sıfatını temsil ediyor. Peki, Batur isminin anlamı nedir? Batur ne demek? İşte, Batur ismi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Türkiye'de erkek ismi olan Batur'un anlamı özellikle bebek bekleyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Anadolu Türkçesi'nde kullanılan Batur, yiğit anlamına gelmektedir. İşte, Batur ismi ile ilgili ayrıntılar.
BATUR NE DEMEK? BATUR NE ANLAMA GELİR?
Batur ismi kahraman, yiğit, cesur, bahadır anlamlarına gelmektedir. Kökeni Türkçe olan Batur, cengaver, dilaver anlamlarını da taşımaktadır.
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