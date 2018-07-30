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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.07.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Batsın senin kıskançlığın! İsyan ettiren savunma

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Batsın senin kıskançlığın! İsyan ettiren savunma

Antalya'da Tolga Demirbozan adlı kişi, kıskandığını ileri sürdüğü karısını boğarak öldürdü. Hiçbir şey olmamış gibi oğlunu da alarak evden ayrıldı! Polis tarafından kıskıvrak yakalanan Tolga Demirbozan polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi." diyerek kendini savundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Eşi Zübeyde ve 3 yaşındaki oğlu ile bir arkadaşında misafirlikte bulunan Tolga Demirbozan(26) arasında evde kimsenin olmadığı bir anda kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Kısa sürede büyüyen kavgada Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürdü. 

Olay sonrası Tolga Demirbozan,oğlunu alıp evden kaçtı. Genç kadının cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirbozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı. Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızdan tartışma çıkınca boğup öldürdüm" dediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisinin ifade işleminin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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