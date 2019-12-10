Baton nedir?
Gündemdeki haberler ardından batonun ne olduğuna yönelik araştırmalar başladı. Kayakta dengeyi sağlamak, beyzbol ve hokey gibi sporlarda itmek veya vurmak için kullanılır. Baton, dağcılık ve kayak sporuyla ilgilenenlerin yakından bildiği bir terimdir. Peki, baton nedir?
Baton, yürüyüşlerde ve tırmanışlarda yükü kollara paylaştırdığı ve kış faaliyetlerinde denge sağlayan, inişlerde dizlere ve bileklere binen yükü azalttığı için sakatlıkları engelleyen, birçok dağcının kullandığı yürüyüş sopası görevi gören bir ekipmandır. Özellikle dağcılara zorlu yamaçlarda, karlı dağlarda ve macera dolu yürüyüşlerde büyük bir fayda sağlar. Genellikle kayak ve dağcılık sporlarında kullanılır. Kayak batonları genelde sabittir. Dağcılık batonları ise, taşıma kolaylığı sağlaması ve değişik eğimlerde ayarlanabilmesi için teleskopiktir.
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