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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Batmaz’ın hücresine baskın

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Batmaz’ın hücresine baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılıktan yapılan açıklamada, sivil imamların FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları iddia edildi.

ANKESÖR soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ’nün sivil imamları ile örgüt mensubu askerlerin ankesör sistemini kullanarak haberleştikleri belirtildi.

AKINCI’DA DARBEYİ YÖNETTİ

Açıklamada hakkında gözaltı kararı verilen 88 sivil imamın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetini yönettiği iddia edilen FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları ileri sürüldü. Açıklamada şöyle denildi: “FETÖ ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan ve FETÖ ile irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalışan 88 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

İMAMLARDAN 13’Ü AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13’ünün kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 25 ilde devam etmektedir.”

ELÇİLİK SALDIRGANI DA ŞÜPHELİ

88 sivil mahrem imam içinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı girişimi nedeniyle tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan iş insanı Ersin Bayram’ın da bulunduğu öğrenildi. Elçilik saldırısına ilişkin iddianamede, Bayram’ın FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Radar Mevzi Komutanlığı astsubay yapılanmasının sivil kanadında mahrem imam olduğu iddia edilmişti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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