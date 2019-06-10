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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
10.06.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Batman'da yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı

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Batman'da yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı

Batman'da dün gece etkili olan sağanağın ardından yıldırım düşmesi sonucu 600 dönümde ekili olan buğday, küle döndü.

Batman'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde yağışın ardından yıldırım düşmesi sonucu Oymataş köyü ve Cendere mezrasındaki ekili arazilerde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekinlerinin yandığını gören köylüler, itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahalede bulundu. Uzun süren uğraşın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, dün gece yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında küle dönen arazide hasar tespiti yaptı. Çıkan yangında 600 dönümlük alanda ekili buğdayın yandığını söyleyen Doğan, ilk belirlemelere göre 500 bin lira dolayında zararın olduğunu aktardı.

Batmanda yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı
Çiftçilere, tarım sigortası yapmaları için çağrıda bulunan Doğan, "Çiftçilerin, doğal afetlere karşı ekim öncesinde mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz. Maalesef çiftçilerimiz tarım sigortasından kaçıyor. İlk tespitlerimize göre dün geceki yangında 500 bin liralık zarar var" dedi.

Batmanda yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı

'RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRMESEYDİ KÖY DE BÜYÜK ZARAR GÖRÜRDÜ'

Oymataş köyü sakinlerinden çiftçi Faysal Gönülaçar, saat 22.30 sıralarında yıldırımın düşmesiyle köy çevresindeki buğday alanlarında yangının çıktığını fark ederek yetkililere ihbarda bulunduklarını belirterek, "Köyümüzün yakınına düşen yıldırım, ekili alanları alevler içinde bıraktı. Traktörlerle tarlaların etrafını açtık. Rüzgar yön değiştirmeseydi, köyümüz de büyük zarar görürdü. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını iki saat gibi bir sürede kontrol altına alındı. Allah'a şükür, kimseye bir şey olmadı. Buğday ekili alanlarda hasar oluştu" diye konuştu.

Batmanda yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı
'KEŞKE TARIM SİGORTASINI YAPSAYDIM'

Cendere mezrasında 130 dönümlük buğday tarlası kül olan Hamza Budaker, tarım sigortasını yapmamanın üzüntüsünü yaşadığı ifade ederek, şunları söyledi:
"Bugün buğday hasadını yapacağımız tarlanın bu manzara içinde olması bizi sarstı. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Tarlada yangının çıktığını öğrendim. Geldiğimde tarla alevler içindeydi. Belediye, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi vardı ama olan olmuştu. Keşke tarlama tarım sigortasını yapsaydım. Bundan böyle tarım sigortası yapmadan ekin yapmayacağım. Mağdur durumdayız. Yaralarımızın sarılmasını istiyoruz."

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