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    Batman’da yaralanan asker şehit oldu

    BATMAN (İHA)
    24.03.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün pusu kurup 1 askeri şehit ederek olay yerinden kaçan PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24 Mart 2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilirken, 1 askerimiz ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

    Etiketler: çatışma , yaralı asker , gündem
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