Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Batman'da tuhaf olay... Park halindeki otomobillere tekme tokat saldırdı

    Batman'da tuhaf olay... Park halindeki otomobillere tekme tokat saldırdı

    BATMAN (AA)
    24.04.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Batman'da bir kişinin sokakta park halindeki 5 otomobile tekme ve yumruklarla zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1645 Sokak'ta ikamet eden 5 kişi, sabah işe gitmek için evden çıktıklarında akşam park ettikleri otomobillerinin zarar gördüğünü fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen otomobil sahipleri, saat 04.30 sıralarında sokaktan geçen bir kişinin park halindeki otomobillerine tekme ve yumruk attığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
    Polis ekiplerince söz konusu saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Otomobili zarar gören vatandaşlardan Ercan Arslan, yaptığı açıklamada, akşam evinin önüne park ettiği aracına zarar verildiğini sabah fark ettiğini ve büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Arslan, otomobiline zarar veren kişinin bir an önce yakalanmasını istediğini ifade ederek, "Önce kaza zannettim ama güvenlik kameralarını kontrol ettiğimizde bir kişinin sabaha karşı bu şekilde 5 otomobile tekme ve yumruklarla zarar verdiğini fark ettik. Güvenlik kamerası görüntüleriyle emniyete müracaat ettim." diye konuştu.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (24.04.2018) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Batman , Saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri