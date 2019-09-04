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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Batman'da sular ne zaman gelecek?

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Batman'da sular ne zaman gelecek?

Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede yaşayan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Belediyenin elektrik borcu sebebiyle kuyulardaki elektriğin kesildiğini açıklayan elektrik idaresi, 3 Eylül tarihinde elektriklerin kesildiğini duyurmuştu. Peki, belediyenin yaptığı açıklamaya göre Batman'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede yaşayan halkın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu için internet üzerinden cevap aranıyor. Peki, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Batman'da sular ne zaman gelecek? İşte, o detaylar

BATMAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Belediyenin su kesintisi hakkında 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklama şu şekilde;

"03.09.2019 Salı günü (Bugün) saat: 10.00 civarında DEDAŞ tarafından Kayyum döneminden kaynaklanan elektrik borçları gerekçe gösterilerek, Batman’a içme suyu sağlayan su pompalarına giden elektrik kesilmiştir.

Bütün kentin sağlığını ve ihtiyacını ilgilendiren böylesi bir kararın yanlışlığını belirtmek isteriz. Buna rağmen yaşanan su kesintisinden dolayı halkımızdan özür dileriz. Belediyemiz en kısa sürede aynı durumun tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. DEDAŞ’ın elektrikleri kesmesinden sonra Belediyemiz jeneratörleri devreye alarak su pompalarına elektrik vermeye başlamış ve su pompalama işlemi tekrar başlamıştır. Ancak aradaki boşluktan dolayı su kesintisi yaşanmıştır.

Kesintinin, DEDAŞ’ın elektriklerimizi kesmesinden kaynaklandığını en kısa sürede kentin su ihtiyacının sağlanacağını ve bu durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızı halkımıza saygıyla duyururuz."

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