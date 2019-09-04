Batman'da sular ne zaman gelecek?
Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede yaşayan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Belediyenin elektrik borcu sebebiyle kuyulardaki elektriğin kesildiğini açıklayan elektrik idaresi, 3 Eylül tarihinde elektriklerin kesildiğini duyurmuştu. Peki, belediyenin yaptığı açıklamaya göre Batman'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede yaşayan halkın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Batman'da sular ne zaman gelecek sorusu için internet üzerinden cevap aranıyor. Peki, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Batman'da sular ne zaman gelecek? İşte, o detaylar
BATMAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Belediyenin su kesintisi hakkında 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklama şu şekilde;
"03.09.2019 Salı günü (Bugün) saat: 10.00 civarında DEDAŞ tarafından Kayyum döneminden kaynaklanan elektrik borçları gerekçe gösterilerek, Batman’a içme suyu sağlayan su pompalarına giden elektrik kesilmiştir.
Bütün kentin sağlığını ve ihtiyacını ilgilendiren böylesi bir kararın yanlışlığını belirtmek isteriz. Buna rağmen yaşanan su kesintisinden dolayı halkımızdan özür dileriz. Belediyemiz en kısa sürede aynı durumun tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. DEDAŞ’ın elektrikleri kesmesinden sonra Belediyemiz jeneratörleri devreye alarak su pompalarına elektrik vermeye başlamış ve su pompalama işlemi tekrar başlamıştır. Ancak aradaki boşluktan dolayı su kesintisi yaşanmıştır.
Kesintinin, DEDAŞ’ın elektriklerimizi kesmesinden kaynaklandığını en kısa sürede kentin su ihtiyacının sağlanacağını ve bu durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızı halkımıza saygıyla duyururuz."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle