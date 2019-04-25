Batman'da sır olay
Batman'da bankacı Cemile Aydın (38) otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bankacının yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı halde bulunan kadının özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğunu belirledi. Ambulansa Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Cemile Aydın'ın yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Cemile Aydın'ın otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunun bulunduğu belirtildi. Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile Aydın'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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