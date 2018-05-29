Batman'da petrol havuzuna düşen köpeğin mucize kurtuluşu

Batı Raman petrol sahasındaki petrol atık havuzuna bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Tesise gelen itfaiye ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevi görevlilerin yardımı ile petrol atık havuzuna düşen köpek kurtarıldı. Havuzdan üzeri ziftle kaplı halde çıkarılan köpek, Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Bir gün boyunca mücadele ederek petrol atık havuzunun yüzeyinde kaldığı tespit edilen köpek, belediye itfaiye ekipleri tarafından zeytinyağı ve sabunla yıkanarak temizlendi.







"BU ŞEKİLDE YAŞAMASI MUCİZEYDİ"



Veterinerler, köpeğin çok fazla petrol yuttuğunu belirterek, "Köpeğin burun delikleri ve ağzı petrolle dolmuştu. Bu şekilde bir gün dayanması bir mucizeydi" dedi. Tedavisi ve bakımı yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve normal beslenebilecek hale geldiği belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR