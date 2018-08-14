Batman’da patlama! 4 çocuk yaralandı…
Batman'da Yeşiltepe mahallesinde bir evde yaşanan ve sebebi araştırılan patlama sonucu 2’si ağır 4 çocuk yaralandı.
Yeşiltepe Mahallesi 216. Sokak'taki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde incelemeler sürdürülüyor, patlamanın nedeni araştırılıyor.
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