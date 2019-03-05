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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BATMAN (AA)
05.03.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Batman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 gözaltı

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Batman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 gözaltı

Batman-Diyarbakır kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan 300 kilogram bomba yüklü otomobili kırsaldan kent merkezine getirdiği belirlenen terör örgütü PKK iş birlikçisi 2 kişi yakalandı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 14 Ağustos 2015'te Batman-Diyarbakır kara yolundaki İl Jandarma Komutanlığı girişine patlatılmak üzere bırakılan, polis ekiplerince yapılan incelemede yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu tespit edilerek fünyeyle patlatılan bomba yüklü otomobile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk ilçesinde tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 300 kilogram bomba yüklü aracı Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine getirdiği tespit edilen terör örgütü PKK iş birlikçisi Ahmet Ö. ve Sabri Ö. yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Batman-Diyarbakır kara yoluna bırakılan otomobili fark eden polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu belirlemiş, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından, otomobildeki bomba fünyeyle kontrollü olarak infilak ettirilmişti.

Patlamanın etkisiyle savrulan otomobilin düştüğü mısır tarlasında yangın çıkmış, şarapnel parçaları bacağına isabet eden bir kişi yaralanmıştı. Mısır tarlasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Batmanda fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 gözaltı


 

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