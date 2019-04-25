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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN/ BATMAN (DHA)
25.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Batman'da sır olay! Bankacı kadını otomobilinde vurdular

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Batman'da sır olay! Bankacı kadını otomobilinde vurdular

Batman'da bankacı Cemile Aydın (38) otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı halde bulunan kadının özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğunu belirledi. Ambulansa Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Olayla ilgili otomobil ile çevresinde inceleme yapan jandarma, tabancaya rastlamadı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma, direksiyon başında bulunan Cemile Aydın'ı vuran kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. Cemile Aydın'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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