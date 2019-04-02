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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/DHA
02.04.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Batman'da 3 yaşındaki Fatih kayıp

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Batman'da 3 yaşındaki Fatih kayıp

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, dün akşam Aktoğa ailesinin evde olmadığını fark ettiği Fatih Aktoğa (3), çevrede yapılan aramalara rağmen bulanamadı. Haber alınamayan minik Fatih'in bulunması için 100 kişilik ekip, karadan ve havadan çalışma başlattı. Mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek. 

Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa ailesi, dün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokakları dolaşan aile bireyleri, minik Fatih'i bulamadı. Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama- kurtarma çalışmasını 100 kişilik ekip, karadan ve havadan yürütüyor. 

AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, "Drone ile aramaları her yerde sürdürüyoruz. Fatih'in izine henüz rastlanılmadı" dedi.

Öte yandan mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek. 

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