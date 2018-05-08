Batman ve Mardin'de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Batman ve Mardin’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Batman ve Mardin’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Batman ve Mardin’de sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…
BATMAN 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ;
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:20
|04:58
|12:18
|16:07
|19:26
|20:57
|17 Mayıs Perşembe
|03:19
|04:57
|12:18
|16:07
|19:27
|20:58
|18 Mayıs Cuma
|03:17
|04:56
|12:18
|16:08
|19:28
|21:00
|19 Mayıs Cumartesi
|03:16
|04:56
|12:18
|16:08
|19:28
|21:01
|20 Mayıs Pazar
|03:15
|04:55
|12:18
|16:08
|19:29
|21:02
|21 Mayıs Pazartesi
|03:14
|04:54
|12:18
|16:08
|19:30
|21:03
|22 Mayıs Salı
|03:13
|04:54
|12:18
|16:08
|19:31
|21:05
|23 Mayıs Çarşamba
|03:12
|04:53
|12:18
|16:09
|19:32
|21:06
|24 Mayıs Perşembe
|03:11
|04:52
|12:18
|16:09
|19:33
|21:07
|25 Mayıs Cuma
|03:10
|04:52
|12:19
|16:09
|19:33
|21:08
|26 Mayıs Cumartesi
|03:09
|04:51
|12:19
|16:09
|19:34
|21:09
|27 Mayıs Pazar
|03:08
|04:51
|12:19
|16:10
|19:35
|21:10
|28 Mayıs Pazartesi
|03:07
|04:50
|12:19
|16:10
|19:36
|21:11
|29 Mayıs Salı
|03:06
|04:50
|12:19
|16:10
|19:36
|21:13
|30 Mayıs Çarşamba
|03:05
|04:49
|12:19
|16:10
|19:37
|21:14
|31 Mayıs Perşembe
|03:04
|04:49
|12:19
|16:10
|19:38
|21:15
|1 Haziran Cuma
|03:04
|04:48
|12:19
|16:11
|19:39
|21:16
|2 Haziran Cumartesi
|03:03
|04:48
|12:20
|16:11
|19:39
|21:17
|3 Haziran Pazar
|03:02
|04:48
|12:20
|16:11
|19:40
|21:18
|4 Haziran Pazartesi
|03:02
|04:47
|12:20
|16:11
|19:40
|21:18
|5 Haziran Salı
|03:01
|04:47
|12:20
|16:12
|19:41
|21:19
|6 Haziran Çarşamba
|03:00
|04:47
|12:20
|16:12
|19:42
|21:20
|7 Haziran Perşembe
|03:00
|04:46
|12:20
|16:12
|19:42
|21:21
|8 Haziran Cuma
|03:00
|04:46
|12:21
|16:12
|19:43
|21:22
|9 Haziran Cumartesi
|02:59
|04:46
|12:21
|16:13
|19:43
|21:23
|10 Haziran Pazar
|02:59
|04:46
|12:21
|16:13
|19:44
|21:23
|11 Haziran Pazartesi
|02:58
|04:46
|12:21
|16:13
|19:44
|21:24
|12 Haziran Salı
|02:58
|04:46
|12:21
|16:13
|19:45
|21:25
|13 Haziran Çarşamba
|02:58
|04:46
|12:22
|16:14
|19:45
|21:25
|14 Haziran Perşembe
|02:58
|04:46
|12:22
|16:14
|19:46
|21:26
MARDİN İMSAKİYE BİLGİSİ;
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:24
|05:01
|12:19
|16:08
|19:26
|20:56
|17 Mayıs Perşembe
|03:23
|05:00
|12:19
|16:08
|19:27
|20:57
|18 Mayıs Cuma
|03:22
|04:59
|12:19
|16:08
|19:28
|20:59
|19 Mayıs Cumartesi
|03:20
|04:58
|12:20
|16:08
|19:29
|21:00
|20 Mayıs Pazar
|03:19
|04:58
|12:20
|16:08
|19:29
|21:01
|21 Mayıs Pazartesi
|03:18
|04:57
|12:20
|16:09
|19:30
|21:02
|22 Mayıs Salı
|03:17
|04:56
|12:20
|16:09
|19:31
|21:03
|23 Mayıs Çarşamba
|03:16
|04:56
|12:20
|16:09
|19:32
|21:04
|24 Mayıs Perşembe
|03:15
|04:55
|12:20
|16:09
|19:33
|21:06
|25 Mayıs Cuma
|03:14
|04:55
|12:20
|16:09
|19:33
|21:07
|26 Mayıs Cumartesi
|03:13
|04:54
|12:20
|16:10
|19:34
|21:08
|27 Mayıs Pazar
|03:12
|04:53
|12:20
|16:10
|19:35
|21:09
|28 Mayıs Pazartesi
|03:11
|04:53
|12:20
|16:10
|19:36
|21:10
|29 Mayıs Salı
|03:10
|04:52
|12:20
|16:10
|19:36
|21:11
|30 Mayıs Çarşamba
|03:10
|04:52
|12:21
|16:11
|19:37
|21:12
|31 Mayıs Perşembe
|03:09
|04:52
|12:21
|16:11
|19:38
|21:13
|1 Haziran Cuma
|03:08
|04:51
|12:21
|16:11
|19:38
|21:14
|2 Haziran Cumartesi
|03:08
|04:51
|12:21
|16:11
|19:39
|21:15
|3 Haziran Pazar
|03:07
|04:51
|12:21
|16:11
|19:40
|21:16
|4 Haziran Pazartesi
|03:06
|04:50
|12:21
|16:12
|19:40
|21:17
|5 Haziran Salı
|03:06
|04:50
|12:21
|16:12
|19:41
|21:18
|6 Haziran Çarşamba
|03:05
|04:50
|12:22
|16:12
|19:42
|21:19
|7 Haziran Perşembe
|03:05
|04:50
|12:22
|16:12
|19:42
|21:19
|8 Haziran Cuma
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:43
|21:20
|9 Haziran Cumartesi
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:43
|21:21
|10 Haziran Pazar
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:44
|21:22
|11 Haziran Pazartesi
|03:03
|04:49
|12:23
|16:13
|19:44
|21:22
|12 Haziran Salı
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:45
|21:23
|13 Haziran Çarşamba
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:45
|21:23
|14 Haziran Perşembe
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:46
|21:24