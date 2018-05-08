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    Batman ve Mardin'de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    Batman ve Mardin’de ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Batman ve Mardin’de sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Batman ve Mardin’de ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Batman ve Mardin’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Batman ve Mardin’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Batman ve Mardin’de sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    BATMAN 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:2004:5812:1816:0719:2620:57
    17 Mayıs Perşembe03:1904:5712:1816:0719:2720:58
    18 Mayıs Cuma03:1704:5612:1816:0819:2821:00
    19 Mayıs Cumartesi03:1604:5612:1816:0819:2821:01
    20 Mayıs Pazar03:1504:5512:1816:0819:2921:02
    21 Mayıs Pazartesi03:1404:5412:1816:0819:3021:03
    22 Mayıs Salı03:1304:5412:1816:0819:3121:05
    23 Mayıs Çarşamba03:1204:5312:1816:0919:3221:06
    24 Mayıs Perşembe03:1104:5212:1816:0919:3321:07
    25 Mayıs Cuma03:1004:5212:1916:0919:3321:08
    26 Mayıs Cumartesi03:0904:5112:1916:0919:3421:09
    27 Mayıs Pazar03:0804:5112:1916:1019:3521:10
    28 Mayıs Pazartesi03:0704:5012:1916:1019:3621:11
    29 Mayıs Salı03:0604:5012:1916:1019:3621:13
    30 Mayıs Çarşamba03:0504:4912:1916:1019:3721:14
    31 Mayıs Perşembe03:0404:4912:1916:1019:3821:15
    1 Haziran Cuma03:0404:4812:1916:1119:3921:16
    2 Haziran Cumartesi03:0304:4812:2016:1119:3921:17
    3 Haziran Pazar03:0204:4812:2016:1119:4021:18
    4 Haziran Pazartesi03:0204:4712:2016:1119:4021:18
    5 Haziran Salı03:0104:4712:2016:1219:4121:19
    6 Haziran Çarşamba03:0004:4712:2016:1219:4221:20
    7 Haziran Perşembe03:0004:4612:2016:1219:4221:21
    8 Haziran Cuma03:0004:4612:2116:1219:4321:22
    9 Haziran Cumartesi02:5904:4612:2116:1319:4321:23
    10 Haziran Pazar02:5904:4612:2116:1319:4421:23
    11 Haziran Pazartesi02:5804:4612:2116:1319:4421:24
    12 Haziran Salı02:5804:4612:2116:1319:4521:25
    13 Haziran Çarşamba02:5804:4612:2216:1419:4521:25
    14 Haziran Perşembe02:5804:4612:2216:1419:4621:26

    MARDİN İMSAKİYE BİLGİSİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:2405:0112:1916:0819:2620:56
    17 Mayıs Perşembe03:2305:0012:1916:0819:2720:57
    18 Mayıs Cuma03:2204:5912:1916:0819:2820:59
    19 Mayıs Cumartesi03:2004:5812:2016:0819:2921:00
    20 Mayıs Pazar03:1904:5812:2016:0819:2921:01
    21 Mayıs Pazartesi03:1804:5712:2016:0919:3021:02
    22 Mayıs Salı03:1704:5612:2016:0919:3121:03
    23 Mayıs Çarşamba03:1604:5612:2016:0919:3221:04
    24 Mayıs Perşembe03:1504:5512:2016:0919:3321:06
    25 Mayıs Cuma03:1404:5512:2016:0919:3321:07
    26 Mayıs Cumartesi03:1304:5412:2016:1019:3421:08
    27 Mayıs Pazar03:1204:5312:2016:1019:3521:09
    28 Mayıs Pazartesi03:1104:5312:2016:1019:3621:10
    29 Mayıs Salı03:1004:5212:2016:1019:3621:11
    30 Mayıs Çarşamba03:1004:5212:2116:1119:3721:12
    31 Mayıs Perşembe03:0904:5212:2116:1119:3821:13
    1 Haziran Cuma03:0804:5112:2116:1119:3821:14
    2 Haziran Cumartesi03:0804:5112:2116:1119:3921:15
    3 Haziran Pazar03:0704:5112:2116:1119:4021:16
    4 Haziran Pazartesi03:0604:5012:2116:1219:4021:17
    5 Haziran Salı03:0604:5012:2116:1219:4121:18
    6 Haziran Çarşamba03:0504:5012:2216:1219:4221:19
    7 Haziran Perşembe03:0504:5012:2216:1219:4221:19
    8 Haziran Cuma03:0404:4912:2216:1319:4321:20
    9 Haziran Cumartesi03:0404:4912:2216:1319:4321:21
    10 Haziran Pazar03:0404:4912:2216:1319:4421:22
    11 Haziran Pazartesi03:0304:4912:2316:1319:4421:22
    12 Haziran Salı03:0304:4912:2316:1419:4521:23
    13 Haziran Çarşamba03:0304:4912:2316:1419:4521:23
    14 Haziran Perşembe03:0304:4912:2316:1419:4621:24
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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