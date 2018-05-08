Batman ve Mardin'de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Batman ve Mardin’de ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Batman ve Mardin’de sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Batman ve Mardin’de ilk sahura saat kaçta kalkacak?

Batman ve Mardin’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Batman ve Mardin’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Batman ve Mardin’de sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı… BATMAN 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ; Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:20 04:58 12:18 16:07 19:26 20:57 17 Mayıs Perşembe 03:19 04:57 12:18 16:07 19:27 20:58 18 Mayıs Cuma 03:17 04:56 12:18 16:08 19:28 21:00 19 Mayıs Cumartesi 03:16 04:56 12:18 16:08 19:28 21:01 20 Mayıs Pazar 03:15 04:55 12:18 16:08 19:29 21:02 21 Mayıs Pazartesi 03:14 04:54 12:18 16:08 19:30 21:03 22 Mayıs Salı 03:13 04:54 12:18 16:08 19:31 21:05 23 Mayıs Çarşamba 03:12 04:53 12:18 16:09 19:32 21:06 24 Mayıs Perşembe 03:11 04:52 12:18 16:09 19:33 21:07 25 Mayıs Cuma 03:10 04:52 12:19 16:09 19:33 21:08 26 Mayıs Cumartesi 03:09 04:51 12:19 16:09 19:34 21:09 27 Mayıs Pazar 03:08 04:51 12:19 16:10 19:35 21:10 28 Mayıs Pazartesi 03:07 04:50 12:19 16:10 19:36 21:11 29 Mayıs Salı 03:06 04:50 12:19 16:10 19:36 21:13 30 Mayıs Çarşamba 03:05 04:49 12:19 16:10 19:37 21:14 31 Mayıs Perşembe 03:04 04:49 12:19 16:10 19:38 21:15 1 Haziran Cuma 03:04 04:48 12:19 16:11 19:39 21:16 2 Haziran Cumartesi 03:03 04:48 12:20 16:11 19:39 21:17 3 Haziran Pazar 03:02 04:48 12:20 16:11 19:40 21:18 4 Haziran Pazartesi 03:02 04:47 12:20 16:11 19:40 21:18 5 Haziran Salı 03:01 04:47 12:20 16:12 19:41 21:19 6 Haziran Çarşamba 03:00 04:47 12:20 16:12 19:42 21:20 7 Haziran Perşembe 03:00 04:46 12:20 16:12 19:42 21:21 8 Haziran Cuma 03:00 04:46 12:21 16:12 19:43 21:22 9 Haziran Cumartesi 02:59 04:46 12:21 16:13 19:43 21:23 10 Haziran Pazar 02:59 04:46 12:21 16:13 19:44 21:23 11 Haziran Pazartesi 02:58 04:46 12:21 16:13 19:44 21:24 12 Haziran Salı 02:58 04:46 12:21 16:13 19:45 21:25 13 Haziran Çarşamba 02:58 04:46 12:22 16:14 19:45 21:25 14 Haziran Perşembe 02:58 04:46 12:22 16:14 19:46 21:26 MARDİN İMSAKİYE BİLGİSİ; Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:24 05:01 12:19 16:08 19:26 20:56 17 Mayıs Perşembe 03:23 05:00 12:19 16:08 19:27 20:57 18 Mayıs Cuma 03:22 04:59 12:19 16:08 19:28 20:59 19 Mayıs Cumartesi 03:20 04:58 12:20 16:08 19:29 21:00 20 Mayıs Pazar 03:19 04:58 12:20 16:08 19:29 21:01 21 Mayıs Pazartesi 03:18 04:57 12:20 16:09 19:30 21:02 22 Mayıs Salı 03:17 04:56 12:20 16:09 19:31 21:03 23 Mayıs Çarşamba 03:16 04:56 12:20 16:09 19:32 21:04 24 Mayıs Perşembe 03:15 04:55 12:20 16:09 19:33 21:06 25 Mayıs Cuma 03:14 04:55 12:20 16:09 19:33 21:07 26 Mayıs Cumartesi 03:13 04:54 12:20 16:10 19:34 21:08 27 Mayıs Pazar 03:12 04:53 12:20 16:10 19:35 21:09 28 Mayıs Pazartesi 03:11 04:53 12:20 16:10 19:36 21:10 29 Mayıs Salı 03:10 04:52 12:20 16:10 19:36 21:11 30 Mayıs Çarşamba 03:10 04:52 12:21 16:11 19:37 21:12 31 Mayıs Perşembe 03:09 04:52 12:21 16:11 19:38 21:13 1 Haziran Cuma 03:08 04:51 12:21 16:11 19:38 21:14 2 Haziran Cumartesi 03:08 04:51 12:21 16:11 19:39 21:15 3 Haziran Pazar 03:07 04:51 12:21 16:11 19:40 21:16 4 Haziran Pazartesi 03:06 04:50 12:21 16:12 19:40 21:17 5 Haziran Salı 03:06 04:50 12:21 16:12 19:41 21:18 6 Haziran Çarşamba 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19 7 Haziran Perşembe 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19 8 Haziran Cuma 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:20 9 Haziran Cumartesi 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:21 10 Haziran Pazar 03:04 04:49 12:22 16:13 19:44 21:22 11 Haziran Pazartesi 03:03 04:49 12:23 16:13 19:44 21:22 12 Haziran Salı 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23 13 Haziran Çarşamba 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23 14 Haziran Perşembe 03:03 04:49 12:23 16:14 19:46 21:24