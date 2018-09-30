Batman merkezli terör operasyonu
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Batman ve Edirne'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada suç unsuru dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı, 2'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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