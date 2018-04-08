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    Batıya: Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza yazıklar olsun

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ve terör konusunda Batı’yı sert sözlerle hedef alırken “Bu mücadelede bize destek olanlara teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise ‘cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz” dedi. Erdoğan Siirt ve Van il kongrelerinde özetle şunları söyledi:

    TERÖR SENİN BAŞINI AĞRITACAK

    “Teröristleri Elize Sarayı’nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor bana akıl vermeye, o aklı sen kendine sakla. Madem terör örgütlerine karşısın, yanımızda olacaksın. Bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacaktır. Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları karşısında bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttükleri operasyonları engellemek için kırk takla atıyorlar.

    RİYAKÂRLIĞA İSYAN EDİYORUZ

    Tünelleri televizyonlarda izlediniz değil mi? Bunların içinden kamyonlar geçebiliyor. Peki bunun çimentosu nereden? Kurtalan, Nihat beyin çimento fabrikasından değil ha. Nereden geliyor biliyor musunuz, hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda Lafarge’nin çimento tesisleri var. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine dahi tahammül edemiyorlar. Afganistan’da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanlar bakıyorsunuz Türkiye’nin imha ettiği teröristlere ağıtlar düzüyorlar.
    Silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanlar terör örgütü destekçilerine kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Doğu Guta’da yavrucukları yine bugün şehit ettiler. Suriye’deki rejimi hâlâ savunanlar var.

    Biz işte bu ikiyüzlülüğe, riyakârlığa, insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz.

    NE ZAMAN DÖNÜP BAKACAKSINIZ

    Ey Batı; Doğu Guta’da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise cehenneme kadar yolunuz var diyorum.”

    ‘ARTIK HUZUR EMNİYET VAR’

    Afrin’le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak’ta ne oldu? Hakurk’ta, Zaho’da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi, yurtiçinde Gabar’da, Cudi’de,Tunceli’de ne oldu, 154. Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu, baskı ve şiddetin kol gezdiği ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hâkim. Artık vatandaşlarımızın çoluğunun çocuğunun rızkından kısarak devlete verdiği vergiler Kandil’deki terör baronlarının cebine gitmiyor. Terörle, terörizmle arasına mesafe koymayanın yeri parlamento değildir. Belediyenin kepçesini, kamyonunu sokak çetelerine verenlerin yeri başkanlık koltuğu değildir. Milletin tek bir kuruşunun bölücü örgütün kasasına gitmesine izin veremeyiz.

    Etiketler: gazetehaberleri , Emine Erdoğan , recep tayyip erdoğan , gündem
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