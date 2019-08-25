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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Batı’nın hukuka saygısı yok

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Batı’nın hukuka saygısı yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair “Batı’nın yaklaşım tarzı anlaşılır gibi değil. Uluslararası hukuka saygıları yok. Doğu Akdeniz’de haklarımızın neler olduğundan haberleri yok” dedi. Erdoğan yerel seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine Artvin ve Rize’den başladı. Yusufeli Barajı inşaatını inceledikten sonra Yusufeli ilçesinde daha sonra ise memleketi Güneysu’da vatandaşlara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

YILDA 1 MİLYAR 888 KİLOVAT SAAT ENERJİ

“Artvin adeta barajlar şehri. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine kadar her şeyi ile bir barajlar şehri. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Ülkemize yılda 1 milyar 888 kilovat saat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70’i buldu. İnşallah 2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacak. Üretilecek enerjinin ülkemize katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücü ile 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bir yıl sonra da su tutmaya başlayacak. Yağmur bol, bakanıma da dedim. Ağaçlandırma çalışmaları başlatalım. Ağaçlandırmaları yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Hiçbir Yusufelili mağduriyet yaşamayacak. Bir de müjde veriyorum; yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların sorununa ilişkin kararnameyi dün (önceki) gece imzaladım, yayınlandı. Bu kardeşlerimize de evleri hayırlı olsun.

ÖNÜMÜZDE DURACAK KİMSE KALMAZ

Doğu Akdeniz’de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri arkamızda konuşanların hepsi de kapımızda sıraya girecekler. Türkiye jeopolitik, siyasi, askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücü ile tahkim ettiğinde önümüzde duracak kimse kalmaz.

Şu anda Batı’nın yaklaşım tarzı anlaşılır gibi değil. Uluslararası hukuka saygıları yok. Uluslararası hukuk içerisinde özellikle Doğu Akdeniz’de haklarımızın neler olduğundan haberleri yok. Şu anda iki sondaj iki sismik araştırma gemimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz deniz ve havadan faaliyete katılıyor. KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını kimseye yedirmeyiz ama maalesef bizim ana muhalefetimiz orada gemilerimizin olup olmadığından bile haberi yok. Ay-yıldızdan da haberi yok. Ay-yıldız gemilerimizle orada kendini bulmuş vaziyette.

KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Ülkemizi daha önce hiç sahip olmadığı 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Ülkemize yönelik itham ve tehditlerin bini bir para. Kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki gemilerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık, planımızı uygulamaya devam ettik. Araştırma ve sondaj gemilerimiz, deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları eşliği altında bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar.”

YEREL SEÇİM İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

- Artvin Yusufeli’nde 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından tekrarlanan seçimde cumhur ittifakı adayı Eyüp Aytekin belediye başkanı seçilmişti. Erdoğan seçimdeki desteği için Yusufeli’nde vatandaşlara teşekkür etti ve “Eyüp Aytekin’e vermiş olduğunuz destek için şahsım ve partim adına en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum” dedi. Erdoğan, seçimlerde AK Parti’nin yüzde 72,9 oyla Türkiye’deki en yüksek desteği aldığı Rize’ye de teşekkür etti. Erdoğan memleketi Güneysu’daki toplu açılış töreninde “Hemşehrilerim şahsım ve partim adıma şükranlarımı sunuyorum. Rize bu seçimlerde Türkiye birincisi olarak
AK Parti’yi zirveye taşıdı” dedi.

SEL BASTI BEYEFENDİ TATİLDE

ÜLKE yönetmek, şehir yönetmek başka işe benzemez. CHP’li belediyelerin neredeyse tamamı gerçek yüzlerini gösterdi. İstanbul’u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da Cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. Böyle bir siyaset anlayışını biz kabul etmiyoruz.

CİDDİYE ALINACAK TEPKİ GELMEDİ

Tabii bir de terör örgütleri ile aralarına mesafe koyamayan belediye başkanlarının durumu var. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlet, belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Nitekim atılan adıma ciddiye alınacak hiçbir tepki de gelmemiştir. Çünkü herkes bu konuda Türkiye’nin haklılığını biliyor.

 

GEDİK AÇMA ÇABALARI BOŞA  ÇIKACAKTIR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rize’de partisinin il başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde de partililere seslendi ve şunları söyledi:

“Yerel seçimlerde iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. AK Parti’nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu. Ne olduğunu biliyorsunuz. Niye? Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil. Bunların niyeti farklı. Dert, biz acaba Erdoğan’ı bir, iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz? Bu nereye çalışmaktır. Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz hesapların değil, aynı davaya inanan aynı manevi iklimin buluşturduğu bir kadroyuz. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz.”

 

 

Rıza Özel
Rıza Özel
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