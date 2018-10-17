Batı Nil virüsü nedir?
Batı Nil virüsü, çoğunlukla hayvanlarda bulaşıcı etkisiyle gözlemlenen ve nörolojik anlamda çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan ölümcül bir yapıya sahiptir. Sivrisinek kaynaklı olduğu bilinen Batı Nil virüsü, insanlar üzerinde de ölümcül bir etkiye sahip olduğu için dünya çapında dikkatle takip edilen bir türdür. İşte, Batı Nil virüsü hakkında bazı bilgiler
Batı Nil Virüsü insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan, artropotlarla bulaştığı için arbovirüs olarak adlandırılan virüs grubunda yer alan, günümüzde yeniden güncellik kazanmış olan sivrisinek kaynaklı bir RNA virüsüdür.
Batı Nil Virüsü insan, köpek, at, kuş gibi çeşitli konak türlerinde özellikle santral sinir sistemini enfekte ederek hafif bir klinik tablodan menenjit, ensefalit veya ölüme kadar değişen ciddi nörolojik klinik tablolara yol açabilen geniş spektrumda bir hastalığa neden olabildiği için dünya çapında öneme sahiptir. Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan serolojk çalışmalarda bu virüsün varlığı insanlarda ve hayvanlarda gösterilmiştir.
İnsanlar en çok sivrisinek sokması sonucu enfekte olurlar. Aynı zamanda düşük oranda da olsa kan nakli, organ nakli ya da emzirme ile anneden bebeğe bulaş da mümkün olabilmektedir. Enfeksiyon spektrumunda insanlar başta olmak üzere özellikle atlar, köpekler, vahşi ve evcil kanatlı hayvanlar, koyunlar, develer ile deney hayvanları yer almaktadır.
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