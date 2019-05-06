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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.05.2019 - 00:37, Son Güncelleme:

Batı Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı

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Batı Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılarak ramazanı karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaseti) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı teravih namazına yüzlerce kişi eşlik etti.

Bosna Savaşı sırasında temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle inşası tamamlanarak cumartesi günü yeniden ibadete açılan Foça'daki Alaca Camisi'nde de 27 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ilk teravih namazını eda etmek için gelen müminlerle doldu.
Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı yatsı ve teravih namazlarını cami avlusunda eda etti. Salavatlar okundu, dualar edildi. Ülke genelindeki diğer camilerde de Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

CAMİLER İLK TERAVİH NAMAZI İÇİN DOLDU

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de teravih namazı için gelen Müslümanları ağırlarken, namazı kıldıran Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ramazanın her dakikasının değişilmeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Batı Balkanlarda ilk teravih namazı kılındı

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de huzur ve bereket ayı ramazanın gelişiyle yüzlerce inananı bir araya getirdi.
Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da ise başta başkent Podgorica olmak üzere farklı şehirlerde bulunan 130'dan fazla cami ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlarla doldu taştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelen vatandaşları buluşturdu.

Kosova'nın başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni dolduran Kosovalı müminler de yatsı ve teravih namazlarını kıldı. Namaz sonrası müminler salavatlar okudu, dualar etti.

Ramazanı coşkuyla karşılayan Kosovalılar, ülke genelindeki diğer camilerde de bir araya geldi.

İlk teravih namazı ve ramazan öncesi manevi havayı solumak için Arnavutluk'taki Müslümanlar da camileri doldurdu. Başkent Tiran’daki Tabak Camisi'nde ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlardan dolayı yoğunluk yaşandı.

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