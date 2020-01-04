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İHA-Murat Yalçın
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Batan teknede kaybolan 7 göçmen aranıyor

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Batan teknede kaybolan 7 göçmen aranıyor

Muğla’nın Fethiye İlçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenin bulunması çalışmalar devam ediyor.

Fethiye Kızılada açıklarından 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve helikopteri ile dalış timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu, dün Fethiye’nin 5,5 deniz mili açığında 3’ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler Sahil Güvenlik botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirildi. 8 kaçağın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni ise arama çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalara 3 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik uçağı ve dalış timi katıldı. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.

 

 

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