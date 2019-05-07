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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Ahşap tekne battı, denize dağıldı! Piyasa değeri 66 milyon lira...

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Ahşap tekne battı, denize dağıldı! Piyasa değeri 66 milyon lira...

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan teknedeki 1 ton 126 kilo uyuşturucu madde skunk denize saçıldı. Bir uyuşturucu paketinin kıyıya vurmasıyla ortaya çıkan olayın ardından, lodosun da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar yayılan uyuşturucu paketleri tek tek toplandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğunu açıkladı.

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  • Ahşap tekne battı, 1 ton 126 kilo uyuşturucu denize dağıldı
  • Ahşap tekne battı, 1 ton 126 kilo uyuşturucu denize dağıldı
  • Ahşap tekne battı, 1 ton 126 kilo uyuşturucu denize dağıldı
  • Ahşap tekne battı, 1 ton 126 kilo uyuşturucu denize dağıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan ahşap tekne battı. Teknedeki paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı. Paketlerden birisi, Maden Adası'nın güney kıyısına vurdu. Dün saat 13.00 sıralarında paketi fark eden bir tekne sahibi, Ayvalık İlçe Jandarma Karakolu'na bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 26 kilo skunk bulunan paketi buldu.

Olayın ardından jandarma ekipleri adada, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden ve havadan arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı, bölgede uyuşturucu paketlerinin denize yayıldığı görüldü. 

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık ilçesi Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde yapılan aramalarda, 853 kilo daha skunk ele geçirildi. 

​Bölgedeki lodosun etkisiyle bazı uyuşturucu paketleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar ulaştı. 14 paket halindeki 210 kilo skunk, Küçükkuyu beldesi ile Assos arasındaki sahil şeridinde jandarma ekiplerince, 37 kilo ise Küçükkuyu beldesi önlerinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

Yapılan araştırmalarda teknenin V.Y.'ye ait olduğu saptandı. Aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı tespit edilen teknenin sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç. adlı kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 66 MİLYON 300 BİN TL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu yüklü geminin batmasının ardından yapılan aramalarda denize dağılan 285 kilo daha skunk bulundu. Böylece ele geçirilen toplam skunk miktarı 1 ton 411 kiloya çıktı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğunu açıkladı.

Ayvacık sahillerinden paket paket uyuşturucu madde toplayan jandarma ekipleri, sahilde bekleyen ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere ait 2 araca da el konuldu. Bir kişinin de arandığı belirtildi.

Böylece, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı. 

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