Başvuruları görüşülüyor
Çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki eylemi sürerken Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç “Bize yapılan başvurular inceleniyor” dedi.
DİYARBAKIR’da PKK tarafından dağa götürülen çocuklarının bulunması için ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 10’uncu günde 25 aileye yükseldi. Ömer Tokay, 2011’de piknik yapmak için Şırnak’a gidip dönmeyen ve 2014’te terör örgütü PKK’ya yakın bir televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başladı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da eylemle ilgili, “HDP aracılığıyla PKK’nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız” dedi.
NE GİBİ ÇALIŞMALAR VAR
Gaziantep’te ‘İnsan Haklarının Korunma ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek’ toplantısına katılan Malkoç, Diyarbakır’daki eylemle ilgili şunları dedi: “Anne yüreği bu, elbette çocuğuna kavuşma isteği en masum, en makul istektir. Bu annelerin hak arama davasıdır. O açıdan onları tebrik ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu’na pazartesi günü itibarı ile ulaşan dilekçeler var. HDP aracılığı ile PKK’nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Müracaatı inceliyoruz. Görev alanımıza ne şekilde giriyor, ne gibi çalışmalar yapacağız? TBMM’de ya da bakanlıklarda yapılan çalışmalar var mı? Siyasi partiler nezdinde bir çalışma var mı? Bunu değerlendirip önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayı kamuoyuna duyuracağız. Diyarbakır’da HDP’nin önündeki annelerin yürek yangını bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı, meşru bir eylemdir. Ve Türkiye’nin bu anlamda tek yürek olması fevkalade önemlidir. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız.”
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