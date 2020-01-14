Başvuruda son tarih yaklaşıyor: YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan 2020 YÖKDİL/1 sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin internet sitesinden alınmaya başlanan başvurular için işlemler devam ederken, son başvuru tarihi ve sınavın zamanı merak konusu oldu. İşte, 2020 YÖKDİL sınavına dair merak edilenler...

YÖKDİL SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Alana özgü yapılan YÖKDİL sınavı başvuruları 8-16 Ocak tarih aralığında alınacak. YÖKDİL başvurusu, ÖSYM'ye AİS kaydı bulunanlar tarafından internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. YÖKDİL sınavı için başvuru ücreti 130 lira olacak. Başvuru ücretleri bazı bankaların ATM'leri ve internet siteleri üzerinden yatırılabilecek.

YÖKDİL NE ZAMAN?

2020 ÖSYM takvimene göre YÖKDil sınavı 1 Mart 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU