Başsavcılıktan Pınar Aydınlar açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, HDP İzmir milletvekili adaylığı sırasında yaptığı konuşma üzerine hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanan Aydınlar'ın, cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildiği iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Bazı basın yayın organlarında "Pınar çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildi." şeklinde yayımlanan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapıldığını kaydedilerek, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilamı üzerine tutuklanan Aydınlar'ın 15 Mayıs'ta Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim alınarak infazına başladığı belirtildi.



Açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilen hükümlü ve tutukluların mahkum kabul personeli tarafından ayrıntılı üst aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 21. maddesi, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük'ün 46. maddesinin 2. fıkrası, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran 2017'deki hükümlü, tutuklular ve ziyaretçilerin aranmasında izlenecek uygulamalar hakkındaki yazılarına istinaden yapıldığı anlatıldı.



Hiçbir hükümlü ya da tutukluya insanlık dışı, onur kırıcı davranışlarda bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, "Hükümlünün üst araması mevzuata uygun yapılmıştır. 16 Mayıs'ta Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun aile hekimi tarafından yapılan kabul muayenesinde hükümlünün fiziki muayenesinin normal olup darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Genel durumu iyi herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır." denildi.



Almanya'dan tarifeli uçakla 15 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'na gelen Pınar Aydınlar, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası dolayısıyla pasaport noktasında gözaltına alınmış, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.