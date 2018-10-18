Başsavcılık’tan Kaşıkçı açıklaması: Titizlikle yürütüyoruz
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açıklama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzalı yazılı açıklama özetle şöyle:
“Olayın adli mercilere (Levent Polis Karakolu) Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine (2 Ekim-saat 16.40) derhal soruşturmaya başlanmıştır. Diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle yazışmalar yapılmış olay mahallinde arama ve kriminal incelemeler için izin talebinde bulunulmuştur. Talebimizin 15 Ekim’de kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün gerekli adli işlemlere başlanmıştır. İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler devam etmekte olup adli soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir.”
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