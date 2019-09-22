Başsavcılıktan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın 6-7-8 Ekim olayları kapsamında aldığı cezalar hakkında açıklama yaptı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında “Demirtaş ve Yüksekdağ’ın daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları” yönünde haberler çıktığı belirtildi. Açıklamada, Başsavcılığın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası ile kamuoyunda ‘6-7-8 Ekim Kobani olayları’ olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme (TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82, 35), yağma (TCK 149) ve kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109)’ maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandıkları anımsatıldı. Ayrıca, Demirtaş’ın Ankara 19. ve Yüksekdağ’ın Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde farklı suçlardan yargılandığı hatırlatılarak, “Şüphelilerin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile yukarıda mahkemelerde yargılama konusu suçların tamamen farklı olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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