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    Başsavcılıktan bir Leyla açıklaması daha...

    DHA
    04.07.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    Leyla Aydemir'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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    Etiketler: başsavcılık , açıklama , Gözaltı , son dakika , haberler
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