Başsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin tutuklanması olayıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilikten açıklama yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili ulusal ve yerel medyada yer alan haberlerin ardından açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, 13 Nisan'da kendisini Jandarma Muhabere Albay olarak tanıtan K.Y. ile kendisini Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü olarak tanıtan M.K. ve beraberindeki H.K. ve H.S.Ç'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşmek üzere geldikleri, M.K. ve K.Y'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile aynı gün görüştükleri, imza altına alınan tutanağa göre görüşmede Albay K.Y'nin "gizli bir görev için geldiklerini, bu görevi "Hacı" isimli şahıstan öğrendiğini ve işin başında Külliyeden birisinin olduğunu, Bolu'da bir operasyon yapılacağını, operasyon ile ilgili detayları emniyet müdürü M.K'nin anlatacağını" beyan ettiğinin belirlendiği aktarıldı.
SUÇÜSTÜ YAPILDI
Emniyet müdürü M.K'nin ise "Güneyfelakettin köyünde bir kazı yapılacağını, bu konuda tüm araştırmaların yapıldığını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara'da Külliyeye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını" belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istediklerinin öğrenildiği aktarılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından konunun aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına aktarılması üzerine kendisiyle görüşen şahısların gerçek kimlikleri ve bu şekilde bir görevlendirme olup olmadığının soruşturulduğu belirtildi.
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından adı geçen şahısların bu şekilde bir resmi sıfat ve görevlendirilmelerinin teyidinin alınamadığı bilgisinin verilmesi üzerine 14 Nisan'da Bolu ili Güneyfelakettin köyü Kaya Altı mevkisinde bulunan A.Y. ve Ş.Y. isimli şahıslara ait tarlada iki iş makinesiyle kaçak kazı yapan şüpheliler H.S.Ç, B.Ü, H.A.K, M.K, F.E, H.K, Ş.Ü, H.K, M.K, S.Ö, D.F. ve K.E.A'nın kaçak kazı yaparken suçüstü yapıldığı anımsatılan açıklamada, Jandarma Muhabere Albay K.Y. ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü M.K'nin yine Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşme yapmak üzere bulundukları otelde yakalandığı kaydedildi.
Şüphelilerden H.S.Ç, F.E, K.Y, H.A.K, M.K, H.K, H.K, S.Ö. tutuklanmaları istemiyle Bolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilen açıklamada, K.Y, M.K, H.S.Ç, F.E, H.K'nin tutuklandığı, H.A.K, H.K. ve S.Ö'nün adli kontrol altına alındığı bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca şüphelilerden B.Ü, M.K, Ş.Ü, M.K, K.E.A. ve D.F'nin ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.
"BU HABERLER TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Nisan'da Güneyfelakettin köyünde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde "kaçak kazı" yapan 14 şahsın yakalanarak kazıda kullandıkları malzemelerle adli makamlara teslim edildiği hatırlatıldı.
Aynı makamlar tarafından gerekli işlem ve tahkikatların hassas bir şekilde sürdürülmekte olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı internet sitelerinde, kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan birinin 'Cumhurbaşkanlığı görevlisi, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.' şeklinde asılsız haberler geçtiği görülmüştür. Bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir haberin Cumhurbaşkanlığı yüksek makamını yıpratmak amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilerek, iş bu basın açıklamasına zaruret hasıl olmuştur. Kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan hiçbirisi Cumhurbaşkanlığı çalışanı değildir. Yasal olarak konu adli makamlara intikal ettiği için daha fazla detaya girilmemiştir."
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