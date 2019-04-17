Başsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama
GeriGündem Başsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.04.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Başsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başsavcılık ve Valilik'ten o olayla ilgili açıklama

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin tutuklanması olayıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilikten açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili ulusal ve yerel medyada yer alan haberlerin ardından açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, 13 Nisan'da kendisini Jandarma Muhabere Albay olarak tanıtan K.Y. ile kendisini Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü olarak tanıtan M.K. ve beraberindeki H.K. ve H.S.Ç'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşmek üzere geldikleri, M.K. ve K.Y'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile aynı gün görüştükleri, imza altına alınan tutanağa göre görüşmede Albay K.Y'nin "gizli bir görev için geldiklerini, bu görevi "Hacı" isimli şahıstan öğrendiğini ve işin başında Külliyeden birisinin olduğunu, Bolu'da bir operasyon yapılacağını, operasyon ile ilgili detayları emniyet müdürü M.K'nin anlatacağını" beyan ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Emniyet müdürü M.K'nin ise "Güneyfelakettin köyünde bir kazı yapılacağını, bu konuda tüm araştırmaların yapıldığını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara'da Külliyeye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını" belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istediklerinin öğrenildiği aktarılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından konunun aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına aktarılması üzerine kendisiyle görüşen şahısların gerçek kimlikleri ve bu şekilde bir görevlendirme olup olmadığının soruşturulduğu belirtildi.

Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından adı geçen şahısların bu şekilde bir resmi sıfat ve görevlendirilmelerinin teyidinin alınamadığı bilgisinin verilmesi üzerine 14 Nisan'da Bolu ili Güneyfelakettin köyü Kaya Altı mevkisinde bulunan A.Y. ve Ş.Y. isimli şahıslara ait tarlada iki iş makinesiyle kaçak kazı yapan şüpheliler H.S.Ç, B.Ü, H.A.K, M.K, F.E, H.K, Ş.Ü, H.K, M.K, S.Ö, D.F. ve K.E.A'nın kaçak kazı yaparken suçüstü yapıldığı anımsatılan açıklamada, Jandarma Muhabere Albay K.Y. ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü M.K'nin yine Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşme yapmak üzere bulundukları otelde yakalandığı kaydedildi.

Şüphelilerden H.S.Ç, F.E, K.Y, H.A.K, M.K, H.K, H.K, S.Ö. tutuklanmaları istemiyle Bolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilen açıklamada, K.Y, M.K, H.S.Ç, F.E, H.K'nin tutuklandığı, H.A.K, H.K. ve S.Ö'nün adli kontrol altına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca şüphelilerden B.Ü, M.K, Ş.Ü, M.K, K.E.A. ve D.F'nin ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

"BU HABERLER TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Nisan'da Güneyfelakettin köyünde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde "kaçak kazı" yapan 14 şahsın yakalanarak kazıda kullandıkları malzemelerle adli makamlara teslim edildiği hatırlatıldı.
Aynı makamlar tarafından gerekli işlem ve tahkikatların hassas bir şekilde sürdürülmekte olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı internet sitelerinde, kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan birinin 'Cumhurbaşkanlığı görevlisi, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.' şeklinde asılsız haberler geçtiği görülmüştür. Bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir haberin Cumhurbaşkanlığı yüksek makamını yıpratmak amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilerek, iş bu basın açıklamasına zaruret hasıl olmuştur. Kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan hiçbirisi Cumhurbaşkanlığı çalışanı değildir. Yasal olarak konu adli makamlara intikal ettiği için daha fazla detaya girilmemiştir." 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek