Başsavcılık beraatını istedi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ‘Pucca’ ismini kullanan Pınar Karagöz hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme’ suçundan Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.
Başsavcılığın, istinaf mahkemesine gönderdiği itiraz dilekçesinde, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkûmiyet kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, “Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir” denildi. Bu arada, Pınar Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı da istinaf mahkemesine başvurarak beraat talep etti.
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