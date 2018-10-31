Başsavcılık açıkladı: Parçalayıp yok ettiler
2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın burada vahşi bir cinayete kurban gittiği dün resmen doğrulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteciyle ilgili “Boğularak öldürülmesinin ardından cesedi parçalanarak yok edilmiştir” açıklaması yaptı.
Suudi gazeteciyle ilgili tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Riyad yönetimi, olayı soruşturmak üzere Suudi Başsavcıyı Türkiye’ye göndermişti. Suudi başsavcının iki kez giderek görüşme yaptığı İstanbul Başsavcılığı dün yazılı açıklamayla, temasları ve cinayeti şöyle anlattı:
“2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında Başsavcı Suud El-Muceb ve heyeti Türkiye’ye gelmiş, kendisine soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan’da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yenilenmiştir. Cesedin nerede olduğu, planlanma aşaması ve ‘yerli işbirlikçi’ olarak yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuştur. Cevabi yazıda özetle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan’a davet edilmiş, cesedin akıbetinin Suudi Arabistan’da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, öldürülme eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak ‘yerli işbirlikçi’ bulunduğuna dair beyanlarının olmadığı bildirilmiştir.
Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Elde edilen delililer doğrultusunda eylemin vehametine ilişkin bu hususların kamuoyu ile paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’nda önceden yapılan planlama doğrultusunda binaya girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.”
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