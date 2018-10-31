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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ayşegül USTA-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
01.11.2018 - 00:48, Son Güncelleme:

Başsavcılık açıkladı: Parçalayıp yok ettiler

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Başsavcılık açıkladı: Parçalayıp yok ettiler

2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın burada vahşi bir cinayete kurban gittiği dün resmen doğrulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteciyle ilgili “Boğularak öldürülmesinin ardından cesedi parçalanarak yok edilmiştir” açıklaması yaptı.

Suudi gazeteciyle ilgili tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Riyad yönetimi, olayı soruşturmak üzere Suudi Başsavcıyı Türkiye’ye göndermişti. Suudi başsavcının iki kez giderek görüşme yaptığı İstanbul Başsavcılığı dün yazılı açıklamayla, temasları ve cinayeti şöyle anlattı:

“2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında Başsavcı Suud El-Muceb ve heyeti Türkiye’ye gelmiş, kendisine soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan’da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yenilenmiştir. Cesedin nerede olduğu, planlanma aşaması ve ‘yerli işbirlikçi’ olarak yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuştur. Cevabi yazıda özetle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan’a davet edilmiş, cesedin akıbetinin Suudi Arabistan’da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, öldürülme eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak ‘yerli işbirlikçi’ bulunduğuna dair beyanlarının olmadığı bildirilmiştir.

Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Elde edilen delililer doğrultusunda eylemin vehametine ilişkin bu hususların kamuoyu ile paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’nda önceden yapılan planlama doğrultusunda binaya girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.” 

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