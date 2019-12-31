Başsavcı'dan Ekrem Yeter yorumu: Beraatın bozulacağını düşünüyoruz

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, başsavcıvekilleri ile birlikte dün düzenlediği sohbet toplantısında devam eden kritik soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman, Aygün’ün Yavaş hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını anımsatarak, “Karşılıklı suç duyuruları var, her biriyle ilgili soruşturmalar açıldı. İlgili savcılar çalışmaya başladı. Şu ana kadar soruşturma izni istenmedi. İstenilip istenilmeyeceği konusunu değerlendireceğiz. Zaten soruşturma iznine de gerek yok” dedi.

Ekrem Yeter

FETÖ’NÜN OPERASYONEL GÜCÜ KALMADI

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini anlatan Kocaman, “Çok ciddi mesafe alındığını düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini hiç kimse iddia edemez. Ama operasyonel güçlerinin kalmadığını değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

(FETÖ ile mücadelenin hayati olduğuna işaret ederek) Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük zararı veren örgütlerin başında gelen bir örgüttür. Veremeyecekleri zarar yok ülkeye. Diğer örgütlerin kendilerine göre belli başlı omurgası, idelojisi var. Bunlar bukalemun gibi her türlü kılığa giriyor. Her türlü zararı verebilecek bir örgüttür. Sonuna kadar mücadele edilmesi gerekir. Kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Rehavete kapılacak bir örgüt değil.”

SİYASİ AYAK SORUŞTURMASI YOK

(FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığı) “Ceza Kanunu’nda siyasi ayak soruşturması diye bir niteleme yok. Siyasi ayak soruşturması diye bir soruşturmanın hukukta karşılığı yok. Bizde böyle bir soruşturma yok. Ama zaman zaman belli isimler dosyalarda geçiyor, o anlarda gereği yapılıyor.”

EKREM YETER KARARININ BOZULMASINI BEKLİYORUZ

Kocaman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelinin ifadesinin alınmadığını da söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında FETÖ üyeliği suçundan açılan davada verilen beraat kararına itiraz ettiklerini kaydeden Kocaman, “Ekrem Yeter ile ilgili dosya, bizim açımızdan dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. İstinafa götürdük, bozulacağını düşünüyoruz. Ciddi deliller vardı o dosyada” dedi.

FETÖ BORSASI SORUŞTURMASI YOK

(FETÖ borsası iddialarına ilişkin bir soruşturmalarının olmadığını anlatarak) Münferit olarak sivil şahıslardan, emniyet mensuplarından değişik kesimlerden çalışanlarla ilgili münferit rüşvet dosyalarımız oldu. Tutuklanan oldu. Genel olarak FETÖ borsası şeklinde değil ama münferit bir iddia varsa o soruşturuldu. Bununla ilgili birkaç polis memuru sivil vatandaş, FETÖ borsası değil rüşvet soruşturmamız oldu.

Nuri Gökhan Bozkır

HABLEMİTOĞLU ZANLISI ÇOK ŞEY BİLİYOR

BAŞSAVCI Kocaman, akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturmayla ilgili olarak, Ukrayna’da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır’ın önemli bir şüpheli olduğunu söyledi. Kocaman, “Ülkemize iade edilmesini çok isteriz. Bildiği çok şeyler olduğunu değerlendiriyoruz. O günlere dair sinyal bilgileri ve araçlarıyla yakın yerlerde gezdiği iddiaları var, kendisine bunu sormak istiyoruz. Ukrayna’da akşamları ev hapsinde olduğunu biliyoruz. 10 Ocak’ta tekrar duruşması olacak. İadesi için gerekli evraklarla müracaat yapıldı” dedi.

1 YILDA 6 BİN 906 ANKESÖR ŞÜPHELİSİ

Devam ankesör soruşturmaları kapsamında, 2019 yılında 77 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Kocaman, “77 operasyonda yapıldı, 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 1107 kişi tutuklandı. Bin 538 adli kişi kontrol kararıyla serbest kaldı. 754 kişi etkin pişmanlıktan yararlanmış durumda” bilgisini de paylaştı. Başsavcılığa 2019’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 48 bin 918 dosya geldiğini, önceki yıldan da 13 bin 367 dosya devrettiğini söyleyen Kocaman, “Bu dosyaların 36 bin 13’üne işlem yapıldı. 6 bin 381’ine iddianame düzenlendi. 11 bin 401 dosya hakkında takipsizlik, 11 bin 653 dosya hakkında yetkisizlik, 21 dosyada görevsizlik kararı verdik” diye konuştu.

VEKİLLERE 450 FEZLEKE

Kocaman milletvekilleri hakkında 450 fezleke düzenlendiğini, bunlardan 6’sının FETÖ kapsamında olduğunu belirtti. Kocaman, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 22 iddianame hazırladık” dedi.

BYLOCK’TA YENİ İSİMLER

BYLOCK soruşturmalarından yapılan içerik incelemesi sonucu yeni şüphelilere ulaşıldığını belirten Kocaman, “MİT, önce 125 bin kişilik bir liste verdi. Yapılan incelemeler sonucunda bu sayı 100 binlere indi. Mor beyin mağdurlarının çıkarılması ile birlikte bu sayı 90 bine düşürüldü. Bu liste ilgili başsavcılıklara gönderildi. Kurulan ekip, içerikleri incelemeye devam ediyor. Bu içerik incelemesi sonucu geçen yıl 4 bin kişilik bir yeni bir isme ulaşılmıştı. Şimdi biraz daha üzerinde olabilir, Türkiye geneli bu” açıklamasını yaptı.

KADİROVA SORUŞTURMASI

TOPLANTIDA Başsavcıvekili Gökhan Karaköse de AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Özbekistan asıllı Nadira Kadirova soruşturmasıyla ilgili olarak bilgi verdi. Karaköse, “Olay yerine derhal gidilerek, herkesin ifadesine başvuruldu. Ölen şahsın telefonu ve günlüğü çözüldü. Üç tane intihar notu tespit edildi. Mesaj içerikleri ve günlüğü incelemek için psikiyatri raporu alınmasına karar verildi. Şimdi bu rapor bekleniliyor” bilgisini paylaştı.