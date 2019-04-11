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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
11.04.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Başsavcı: Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır

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Başsavcı: Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, "Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır." dedi.

Alan, makamında düzenlediği basın toplantısında, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturmada hemen hemen sona gelindiğini, Giresun ve Trabzon Adli Tıp Kurumunun ardından İstanbul Adli Tıp Kurumundan da rapor alınacağını ifade eden Alan, kurumdan gelecek rapor ve bazı kriminal inceleme sonuçlarına göre olayla ilgili kararın verileceğini aktardı.

Alan, olayla ilgili kamuoyu ve sosyal medyada bilgi kirliliğine rastladıklarını belirterek, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Baba Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşaması nedeniyle hastaneye sevk edilmesiyle alakalı da bazı basın yayın kuruluşlarında haber yer aldığına işaret eden Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın, Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın ağabeyi ve annesinin bu konuda ifadeleri var, psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak Şaban Vatan'ın psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapılmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir."

"SORUŞTURMADA HER TÜRLÜ İHTİMAL DEĞERLENDİRİLEREK GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili birkaç kez adli tıp raporları ve bazı kriminal raporlar alındığını belirten Başsavcı Alan, "Her süreç 3-4 ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü." dedi.

Alan, Türk halkının sabırlı olmasını isteyerek, "Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek gereği yapılacaktır, Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Baba Şaban Vatan hakkındaki tehdit suçlarıyla ilgili de soruşturma yürütüldüğünü, sağlık raporunun bu nedenle talep edildiğini belirten Alan, şunları söyledi:
"Tedavi süreci tabii cezai ehliyet noktasında üç haftayı geçmemek üzere mahkeme karar verdi. Bu birkaç gün de olabilir, üç hafta da olabilir. O artık sağlık kuruluşlarının bileceği iş. Biz sadece bu raporu almak üzere Şaban Vatan'ı oraya sevk etmekle mükellefiz. Hastanemiz Şaban Vatan ile ilgili kanaatini bize gönderince o konuda da kararımızı vereceğiz."

"50-60 CİVARINDA İFADE ALDIK"

Alan, bir gazetecinin, "Bugüne kadar herhangi bir gözaltı oldu mu?" sorusuna, "Hayır gözaltı olmadı. 50-60 civarında ifade aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı çünkü henüz bir şüpheli olacak delil noktasında dosyada bir delilimiz yok ama bu, bundan sonra olmayacağını göstermiyor tabii" yanıtını verdi.
Bir basın mensubunun "Kaza, intihar olarak dillendiriliyor, bir atma olayı da..." sözleri üzerine Başsavcı Alan, şunları kaydetti:
"Olabilir, onu da değerlendirdik. Onu da araştırıyoruz. Genelde tabi bu tür çocukların, küçük çocukların ölüm vakalarında aile içi veya aile yakını bu konuda araştırılıyor. Bunları hep araştırdık. Halen de olay mahallinde, Eynesil'de, Giresun Emniyetinden kurduğumuz bir ekip çalışmalarına devam ediyor. O ihtimal de değerlendiriliyor."

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