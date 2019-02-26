Başsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’nin de üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'
GeriGündem Başsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
26.02.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Başsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın konuğu olup çeşitli konularda bilgiler verdi. Başından geçen ilginç bir olayı da anlatan Başsavcı Yılmaz, Sivas'ta görevdeyken kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişiyi telefonla aradığını belirterek, "'Ergül savcımla mı görüşüyorum' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı" diye konuştu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz oldu. DGC İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Yılmaz, 'Cumhuriyet başsavcısının görev ve yetkileri', 'mahkemelerin yapısı', 'hazırlık soruşturması ve dava açma süreci', 'Adalet Komisyonu'nun yapısı ve görevleri' konularında gazetecilere bilgi verdi.

'FETÖ'YLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

FETÖ/PYD'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 9 bin 214 soruşturma açıldı. Bunlardan 4 bin 293 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçunda kamu davası açıldı. Açılan bu davalarda, 1201 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, aynı davada 825 kişi berat etti. Halen 540 dosya hakkında soruşturma devam etmektedir" dedi.

'SEN ERGÜL YILMAZ'SAN BEN KİMİM?'

Başsavcı Ergül Yılmaz, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni suçların oluştuğunu, dolandırıcıların özellikle kendilerini hakim, savcı, asker, polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Sivas'ta görev yaptığı sırada başından geçen bir olayı da anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
"O kadar profesyonelce çalışıyorlar ki, nöbetçi olduğum bir gün bir polis beni aradı, 'Siz, üniversite hastanesi civarında bir kişinin alınıp başka bir yere bırakılması konusunda bize bir talimat verdiniz mi?' diye sordu. Böyle bir talimat vermediğimi söyledim. Polis, kendilerine böyle bir talimat geldiğini söyledi. Dolandırıcı aslında bunu karşısındakini ikna etmek amacıyla kullanıyor. Diyor ki, 'Senin hakkında soruşturmalar var. Şu kadar parayı hesaba yatır. Bak şimdi sana ekibi göndereceğim' diyor. Karşıdakini bu şekilde ikna ediyor. Numarayı aldım ve aradım. 'Ergül savcımla mı görüşüyorum?' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı. Kendinden o kadar emin ki. İnanın o ses tonu harikaydı. Keşke benim de ses tonum öyle olsa diye zaman zaman düşünüyorum."

'UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ARTIŞ'

Uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısında son yıllarda büyük artış yaşandığını vurgulayan Başsavcı Yılmaz, "Bugün uyuşturucu suçu işleyen ve tutuklananların sayısı, terör suçlarından tutuklananların sayısından iki kat fazla. Haftada en az 4- 5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor. Tabii bu suçların önlenmesinde sadece kolluk kuvvetlerimizin mücadelesi yetmez. Topyekûn mücadele etmemiz lazım. Bu konuda ailelere ve toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor" dedi.

Öte yandan, Başsavcı Ergül Yılmaz'ın ismini kullanan dolandırıcının yakalanamadığı öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP’ye Bodrum’da şok! Adaylığı düşürüldü…

Anne ve oğlu yakalandı

Başsavcı o konuşmayı anlattı: 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi